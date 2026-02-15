تجمعا الأطباء والديمقراطي نوها بزيادة الضمان للمعاينات

نوه قطاعا الأطباء في "تجمع الاطباء في " و" " في بيان، "بقرار زيادة معاينات الأطباء لتصل إلى 92% ممّا كانت عليه قبل الأزمة". ودعيا إلى "إقرار ضمان صحي لائق للأطباء المتقاعدين ، وإقرار معاش نهاية الخدمة أسوة بجميع المنتسبين إلى الضمان، وتفعيل دور اللجان الطبية في المستشفيات واستقلاليتها، وفصل اتعاب الطبيب عن المستشفى وتحرير أموال النقابة من البنوك وتعويض تقاعدي كاف للطبيب واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوحيد النقابتين في نقابة واحدة، مع استحداث فروع منتخبة لها، في الاقضية والمحافظات

