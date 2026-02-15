3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها

أفاد أنه قد سجّل عند الساعة 12:59 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر يوم الاحد الواقع فيه 15شباط 2026 هزة أرضية بقوة 2.4 على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة لوسيا -قضاء

كما وقد سُجّل عند الساعة 12:47 بالتوقيت المحلي من ظهر اليوم هزة أرضية بقوة 2.9 على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة في .

وكانت قد سُجلت هزة أرضية بقوة 2.6 على مقياس ريختر ، حُدد موقعها في منطقة - .