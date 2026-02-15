تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي: لن نقبل بأي حلول مجتزأة أو زيادات شكلية

Lebanon 24
15-02-2026 | 07:49
A-
A+
روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي: لن نقبل بأي حلول مجتزأة أو زيادات شكلية
روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي: لن نقبل بأي حلول مجتزأة أو زيادات شكلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شددت روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي، مع إعلان الحكومة عقد جلسة غدا الاثنين وعلى جدول أعمالها بند تحسين رواتب القطاع العام، على أنها لن تقبل "بأي حلول مجتزأة أو زيادات شكلية لا تلامس الحد الأدنى من الحقوق، ونترقب هذه الجلسة المصيرية ليبنى على الشيء مقتضاه وتبقي اجتماعاتها مفتوحة، وبالتنسيق مع روابط القطاع العام، لاتخاذ الموقف المناسب".



وحذرت من "أي محاولة التفافية أو قرارات عشوائية ستمثل استفزازا للقطاع التربوي، وستقابل برد حاسم من الروابط، عبر اتخاذ كل الخطوات التصعيدية المتاحة دفاعًا عن كرامة الأساتذة والمعلمين وحقوقهم، فالحكومة أمام امتحان أخير: إما قرارات جريئة تنقذ التعليم الرسمي، وإما خيارات تصعيدية تتحمل السلطة وحدها مسؤولية ما ستؤول إليه".



وقالت: "في ضوء المهلة التي منحتها الروابط للحكومة حتى منتصف شباط الإقرار الزيادة المرتقبة على الرواتب بما يعيد تدريجيا القدرة الشرائية للأساتذة والمعلمين ويخفف من حدة التضخم، تؤكد الروابط تمسكها بمطالبها الملحة في هذه المرحلة، والمتمثلة برفع مضاعفات الراتب إلى 37 ضعفًا، ورفع أجر ساعة التعاقد بالنسبة نفسها وضم جميع الملحقات إلى أساس الراتب وبشكل فوري ووضع آلية واضحة بأرقام دقيقة ومهلة زمنية قصيرة الأمد لإقرار سلسلة رتب ورواتب".



وهنأت اللبنانيين "بحلول أيام الصوم عند الطوائف المسيحية والإسلامية، وتزامن هذا الصوم هو دعوة إلهية الى الوحدة والتمسك بالأرض والوطن والحقوق".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رابطتا التعليم المهني والأساسي: إضراب اسبوع أو اعطاء مهلة حتى منتصف شباط
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رؤساء روابط التعليم الأساسي والثانوي والمهني سيلتقون رئيس الحكومة عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم لمناقشة مطالبهم (mtv)
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي أعلنت تأييدها للتحركات المطلبية
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي والأحزاب يطالبون برفع الرواتب وأجر الساعة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24

المسيحية

الإسلام

التربوي

إسلامي

مسيحية

المسيح

لبنان

مسيحي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15
Lebanon24
11:48 | 2026-02-15
Lebanon24
11:45 | 2026-02-15
Lebanon24
11:36 | 2026-02-15
Lebanon24
11:27 | 2026-02-15
Lebanon24
11:26 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24