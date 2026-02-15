عبد الرحمن أحمد حندوش غادر منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

عممت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختصّ، صورة المفقود:

– حندوش (مواليد عام 1999، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 10-02-2026، مكان عمله في محلّة ، إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 490673-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

