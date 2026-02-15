تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الحريري يعيّن بهية الحريري نائبة لرئيس تيار المستقبل
Lebanon 24
15-02-2026
|
11:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس
الرئيس سعد الحريري
اجتماعًا مشتركًا لأعضاء
هيئة الرئاسة
والمكتبين السياسي والتنفيذي في
تيار
المستقبل
، في حضور رئيسة
مؤسسة الحريري
للتنمية البشرية المستدامة
بهية الحريري
، وجرى نقاش للأوضاع السياسية في البلاد والأوضاع الداخلية للتيار. وبالمناسبة، أبلغ الرئيس
الحريري
المجتمعين قراره تعيين
السيدة بهية الحريري
نائبة لرئيس
التيار
.
