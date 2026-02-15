هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق

أوضح ، أستاذ الجيولوجيا المتخصص في الهيكلية والزلازل والبترول، أن الهزات الأرضية المتكررة التي يشهدها مؤخراً لا تعد أمراً جديداً على الإطلاق، بل تأتي في سياق حركة الفوالق الدائمة في المنطقة.



واستند نمر إلى خريطة صادرة عن مركز " " لرصد الزلازل، تُظهر النشاط الزلزالي في لبنان بين عامي 2006 و2017؛ حيث سجلت تلك الفترة وقوع أكثر من 8000 هزة أرضية، أي بمعدل يقارب 660 هزة سنوياً.





وأكد البروفيسور نمر أن هذا النشاط يثبت أن ما يحدث في الفترة الحالية يقع ضمن الإطار الطبيعي والدائم لحركة الفوالق الأرضية وليس ظاهرة مستحدثة.