لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في الشمال: طرابلس تحتاج خطة إسكانيّة عاجلة

أعلن لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في ، خلال اجتماعه الدوري في بلدة بنهران بالكورة، تضامنه الكامل مع قرى الجنوب التي تواجه الاعتداءات ، مشدداً على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع تكفله القوانين الدولية ومسؤولية وطنية لا تنحصر بفئة معينة.

واستهل اللقاء، الذي حضره قياديون من " " وممثلو الأحزاب الوطنية، فعالياته بالوقوف إجلالاً لذكرى استشهاد الرئيس رفيق وتحية لشهداء في ذكرى 16 شباط، مؤكداً أن الوفاء لتضحياتهم يتجسد بصون الوحدة الوطنية وترسيخ السلم الأهلي.



وفي الشأن الإنمائي، طالب المجتمعون الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه مدينة عبر وضع خطة إسكانيّة وتنموية عادلة تضع حداً لمسلسل انهيار المباني السكنية والأمن الاجتماعي المهدد بفعل الإهمال المزمن.

كما دعا اللقاء إلى اعتماد سياسات مالية تحمي ذوي الدخل المحدود والعمال والمتقاعدين، مع الانتقال نحو رؤية اقتصادية إنتاجية تعيد الثقة بمؤسسات الدولة، بالتوازي مع تعزيز التنسيق الوطني ضمن رؤية دفاعية شاملة تحمي وتحصن وحدته الداخلية.



وعلى الصعيد الإقليمي، حيا اللقاء صمود الجمهورية الإسلامية في بمواجهة الضغوط، وجدد عهده بالدعم المطلق للقضية وصمود الشعب المقاتل في غزة والضفة على طريق القدس، حتى تحرير الأرض من البحر إلى النهر، معتبراً أن بناء الدولة القوية العادلة يتطلب شراكة وطنية حقيقية وتوحيداً للصفوف لضمان مستقبل أكثر إنصافاً للبنانيين.



