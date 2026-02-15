تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في الشمال: طرابلس تحتاج خطة إسكانيّة عاجلة
Lebanon 24
15-02-2026
|
12:57
أعلن لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في
الشمال
، خلال اجتماعه الدوري في بلدة بنهران بالكورة، تضامنه الكامل مع قرى الجنوب التي تواجه الاعتداءات
الإسرائيلية
، مشدداً على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع تكفله القوانين الدولية ومسؤولية وطنية لا تنحصر بفئة معينة.
واستهل اللقاء، الذي حضره قياديون من "
حزب الله
" وممثلو الأحزاب الوطنية، فعالياته بالوقوف إجلالاً لذكرى استشهاد الرئيس رفيق
الحريري
وتحية لشهداء
المقاومة
في ذكرى 16 شباط، مؤكداً أن الوفاء لتضحياتهم يتجسد بصون الوحدة الوطنية وترسيخ السلم الأهلي.
وفي الشأن الإنمائي، طالب المجتمعون الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه مدينة
طرابلس
عبر وضع خطة إسكانيّة وتنموية عادلة تضع حداً لمسلسل انهيار المباني السكنية والأمن الاجتماعي المهدد بفعل الإهمال المزمن.
كما دعا اللقاء إلى اعتماد سياسات مالية تحمي ذوي الدخل المحدود والعمال والمتقاعدين، مع الانتقال نحو رؤية اقتصادية إنتاجية تعيد الثقة بمؤسسات الدولة، بالتوازي مع تعزيز التنسيق الوطني ضمن رؤية دفاعية شاملة تحمي
لبنان
وتحصن وحدته الداخلية.
وعلى الصعيد الإقليمي، حيا اللقاء صمود الجمهورية الإسلامية في
إيران
بمواجهة الضغوط، وجدد عهده بالدعم المطلق للقضية
الفلسطينية
وصمود الشعب المقاتل في غزة والضفة على طريق القدس، حتى تحرير الأرض من البحر إلى النهر، معتبراً أن بناء الدولة القوية العادلة يتطلب شراكة وطنية حقيقية وتوحيداً للصفوف لضمان مستقبل أكثر إنصافاً للبنانيين.
