تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في الشمال: طرابلس تحتاج خطة إسكانيّة عاجلة

Lebanon 24
15-02-2026 | 12:57
A-
A+
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في الشمال: طرابلس تحتاج خطة إسكانيّة عاجلة
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في الشمال: طرابلس تحتاج خطة إسكانيّة عاجلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في الشمال، خلال اجتماعه الدوري في بلدة بنهران بالكورة، تضامنه الكامل مع قرى الجنوب التي تواجه الاعتداءات الإسرائيلية، مشدداً على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع تكفله القوانين الدولية ومسؤولية وطنية لا تنحصر بفئة معينة.
 
واستهل اللقاء، الذي حضره قياديون من "حزب الله" وممثلو الأحزاب الوطنية، فعالياته بالوقوف إجلالاً لذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري وتحية لشهداء المقاومة في ذكرى 16 شباط، مؤكداً أن الوفاء لتضحياتهم يتجسد بصون الوحدة الوطنية وترسيخ السلم الأهلي.

وفي الشأن الإنمائي، طالب المجتمعون الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه مدينة طرابلس عبر وضع خطة إسكانيّة وتنموية عادلة تضع حداً لمسلسل انهيار المباني السكنية والأمن الاجتماعي المهدد بفعل الإهمال المزمن.
 
كما دعا اللقاء إلى اعتماد سياسات مالية تحمي ذوي الدخل المحدود والعمال والمتقاعدين، مع الانتقال نحو رؤية اقتصادية إنتاجية تعيد الثقة بمؤسسات الدولة، بالتوازي مع تعزيز التنسيق الوطني ضمن رؤية دفاعية شاملة تحمي لبنان وتحصن وحدته الداخلية.

وعلى الصعيد الإقليمي، حيا اللقاء صمود الجمهورية الإسلامية في إيران بمواجهة الضغوط، وجدد عهده بالدعم المطلق للقضية الفلسطينية وصمود الشعب المقاتل في غزة والضفة على طريق القدس، حتى تحرير الأرض من البحر إلى النهر، معتبراً أن بناء الدولة القوية العادلة يتطلب شراكة وطنية حقيقية وتوحيداً للصفوف لضمان مستقبل أكثر إنصافاً للبنانيين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الشؤون تبحث خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للإسكان العام في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: زيارتي لطرابلس كانت تفقدية وتطمينية والدولة إلى جانبهم ووضعنا خطة عاجلة من 7 نقاط بالتعاون مع غرفة عمليات الطوارئ في الشمال لتنفيذها
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع موسع في طرابلس للبحث في حلول عاجلة لأزمة المياه
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء وطني للهيئة الوطنية لشؤون المرأة برئاسة السيّدة الأولى لدعم اقتراح قانون الكوتا النسائية في الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 23:07:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

حزب الله

المقاومة

الجمهوري

الحريري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:20 | 2026-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:54 | 2026-02-15
Lebanon24
15:07 | 2026-02-15
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15
Lebanon24
14:43 | 2026-02-15
Lebanon24
14:04 | 2026-02-15
Lebanon24
14:02 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24