Najib Mikati
لبنان

عند الحدود الشمالية.. غرق "ابو شادي" والبحث عنه مستمر

Lebanon 24
15-02-2026 | 12:58
وقع مساء اليوم حادث غرق لشخص لبناني الجنسية  ملقب" ابو شادي " من عائلة المشحور أثناء عبوره مجرى النهر الفاصل بين لبنان وسوريا، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وأفادت المصادر المحلية أن المياه كانت مرتفعة وسريعة الجريان بسبب الأمطار الأخيرة، ما أدى إلى انقلابه بعد ان فقد توازنه وسحبه التيار.
منذ وقوع الحادث لا تزال عمليات البحث مستمرة من قبل أهالي البلدة ومواطنين تطوعوا للمساعدة، بالتعاون مع الدفاع المدني الذي وصل الى مكان الحادثة من أجل تحديد مكانه وانتشاله.
 
