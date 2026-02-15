عند الحدود الشمالية.. غرق "ابو شادي" والبحث عنه مستمر

وقع مساء اليوم حادث غرق لشخص لبناني الجنسية ملقب" ابو شادي " من عائلة المشحور أثناء عبوره مجرى النهر الفاصل بين وسوريا، بحسب ما افادت مندوبة " ".وأفادت المصادر المحلية أن المياه كانت مرتفعة وسريعة الجريان بسبب الأمطار الأخيرة، ما أدى إلى انقلابه بعد ان فقد توازنه وسحبه .منذ وقوع الحادث لا تزال عمليات البحث مستمرة من قبل أهالي البلدة ومواطنين تطوعوا للمساعدة، بالتعاون مع الدفاع المدني الذي وصل الى مكان الحادثة من أجل تحديد مكانه وانتشاله.