تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
-6
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
في العقيدية.. اشكال يوقع جريحين
Lebanon 24
15-02-2026
|
12:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
تطور إشكال في بلدة العقيدية في
بعلبك
بين عائلتي ط. و ح. ، إلى إطلاق نار سقط نتيجته جريحين، بحسب ما ذكرت مندوبة "
لبنان 24
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طُعِنَ بسكين... جريح في إشكال عند تقاطع إيليا
Lebanon 24
طُعِنَ بسكين... جريح في إشكال عند تقاطع إيليا
15/02/2026 23:07:58
15/02/2026 23:07:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. إشكال يتطور إلى تضارب بالسكاكين ويوقع 3 جرحى
Lebanon 24
في طرابلس.. إشكال يتطور إلى تضارب بالسكاكين ويوقع 3 جرحى
15/02/2026 23:07:58
15/02/2026 23:07:58
Lebanon 24
Lebanon 24
3 جرحى في إشكال كبير في ضهر العين والجيش ينتشر في المنطقة
Lebanon 24
3 جرحى في إشكال كبير في ضهر العين والجيش ينتشر في المنطقة
15/02/2026 23:07:58
15/02/2026 23:07:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال عائلي قديم يتجدد في مخيم برج البراجنة وسقوط جرحى
Lebanon 24
إشكال عائلي قديم يتجدد في مخيم برج البراجنة وسقوط جرحى
15/02/2026 23:07:58
15/02/2026 23:07:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان 24
لبنان
بعلبك
تابع
قد يعجبك أيضاً
عمليات دهم وتوقيفات للجيش.. إليكم ما جرى في طاريا ودورس
Lebanon 24
عمليات دهم وتوقيفات للجيش.. إليكم ما جرى في طاريا ودورس
15:54 | 2026-02-15
15/02/2026 03:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: ما زلت أضبط شواذا على قواعد المسافرين في المطار
Lebanon 24
عبد المسيح: ما زلت أضبط شواذا على قواعد المسافرين في المطار
15:07 | 2026-02-15
15/02/2026 03:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
15:00 | 2026-02-15
15/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة عند طريق المصنع.. وسقوط شهداء (فيديو)
Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة عند طريق المصنع.. وسقوط شهداء (فيديو)
14:43 | 2026-02-15
15/02/2026 02:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
غدي الرحباني وعمر الرحباني يقدّمان عرضًا عالميًا أول في الدوحة
Lebanon 24
غدي الرحباني وعمر الرحباني يقدّمان عرضًا عالميًا أول في الدوحة
14:04 | 2026-02-15
15/02/2026 02:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
16:20 | 2026-02-14
14/02/2026 04:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
Lebanon 24
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
01:30 | 2026-02-15
15/02/2026 01:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
15:00 | 2026-02-15
15/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:54 | 2026-02-15
عمليات دهم وتوقيفات للجيش.. إليكم ما جرى في طاريا ودورس
15:07 | 2026-02-15
عبد المسيح: ما زلت أضبط شواذا على قواعد المسافرين في المطار
15:00 | 2026-02-15
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
14:43 | 2026-02-15
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة عند طريق المصنع.. وسقوط شهداء (فيديو)
14:04 | 2026-02-15
غدي الرحباني وعمر الرحباني يقدّمان عرضًا عالميًا أول في الدوحة
14:02 | 2026-02-15
رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت يتعرض لحادث سير.. إليكم التفاصيل
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
15/02/2026 23:07:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 23:07:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 23:07:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24