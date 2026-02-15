تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بو عاصي: "القوات" متمسكة بالانتخابات في موعدها.. والتيار ارتكب "مجزرة" بحق البلد

Lebanon 24
15-02-2026 | 13:49
أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي تمسك حزب "القوات اللبنانية" بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري وبشكل سليم، مشدداً على أن أي طرف لا يمكنه تفصيل الاستحقاق على مقاسه الخاص.

وفي مقابلة ضمن برنامج "لقاء الأحد" عبر "صوت كل لبنان"، انتقد بو عاصي تحجج "حزب الله" بوضعه الدولي لتطيير اقتراع المغتربين في الدوائر الـ15، معتبراً أن الهدف هو منع "القوات" من توسيع تمثيلها النيابي، مما يضر بالتمثيل المسيحي مستقبلاً. كما توقف عند رأي هيئة التشريع والاستشارات المؤيد لتصويت المنتشرين في دوائر قيدهم، مؤكداً أنه سند قانوني مهم يثبت حق المغتربين في التصويت وفق الدوائر الـ15 الحالية.

وشنّ بو عاصي هجوماً عنيفاً على "التيار الوطني الحر"، معتبراً أنه ارتكب "مجزرة" بحق لبنان عبر ورقة "مار مخايل". وسخر من مواقف النائب جبران باسيل الأخيرة، قائلاً إنه يمارس الالتصاق بالحزب وابتزازه في آن واحد، ويحاول المزايدة على "القوات" في ملف السلاح غير الشرعي بعد سنوات من تغطيته.

وفي ملف السلاح، رفض بو عاصي تقسيم لبنان إلى مناطق نفوذ لـ"جمهور المقاومة"، مؤكداً أن لبنان دولة واحدة بجيش واحد ومؤسسات موحدة. ورد على تصريحات النائب علي حسن خليل حول "استهداف" حركته، معتبراً أن استهداف مشروع حزب الله السياسي واجب، لكن أحداً لا يستهدف المكون الشيعي أو يهدد وجوده. كما انتقد أداء الحزب الذي يقنع بيئته بأنهم امتداد للجمهورية الإسلامية الإيرانية على حساب الدولة اللبنانية.

وعن الحيوية الانتخابية داخل "القوات"، أوضح بو عاصي أن تبديل النواب بمرشحين جدد يتم بسلاسة لأن المصلحة الوطنية تسبق الأفراد. وختم برده على النائب قبلان قبلان بشأن "المارونية السياسية"، واصفاً تعابيره بـ"الخفيفة" ومشيداً بفترة الحكم التي حمت السيادة والدستور وأطلقت مسار الازدهار الذي يترحم عليه اللبنانيون اليوم.

