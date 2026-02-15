رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت يتعرض لحادث سير.. إليكم التفاصيل

تعرض مدير عام ورئيس ، مروان النفي، لحادث سير مروّع يوم السبت على طريق في العاصمة .



ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد نُقل النفي على الفور إلى أحد مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج، حيث يخضع حالياً للرعاية الطبية اللازمة ومتابعة وضعه الصحي جراء الحادث.



