تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
21
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عن رأي هيئة التشريع.. حسن خليل: لا يمكن تعديل قانون او تعليق تنفيذه باستشارة او بقرار
Lebanon 24
15-02-2026
|
13:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعرب
النائب علي حسن خليل
عن تفاجئه كثيرا بالرأي الذي اعدته "
هيئة التشريع
" ومن الواضح أن فيه تجاوزا لابسط القواعد القانونية اذ لا يمكن تعديل قانون او تعليق تنفيذه باستشارة او بقرار، مشيرا الى ان هذا الامر يفتح الباب على اشكالات جوهرية ولا يمكن الاخذ بها كرأي يعتمد من قبل
وزارة الداخلية
عند التزامها بتطبيق مضمون قانون نافذ كقانون الانتخابات والنص واضح يتضمن انشاء الدائرة 16 وضرورة اجراء الانتخابات لهذه الدائرة.
علي حسن خليل
قال في حديث عبر الـLBCI: لن نسلم بفرض امر واقع خلافا للمعايير والاصول القانونية ولا يمكن تجاوز المجلس النيابي في مثل هذا الامر والمطلوب من وزارة الداخلية رفع الاقتراح الذي اعدته اللجنة المكلفة باعداد الاجراءات التطبيقية للفصل المتعلق بالاغتراب الى مجلس الوزارء وصدور القرار التطبيقي وفتح باب الاقتراع لانتخاب النواب الـ6 وخلاف ذلك يعتبر تجاوزا لحدود الصلاحية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة وزراء الدنمارك: لا يمكننا التفاوض على السيادة أو الهوية أو الحدود أو الديمقراطية
Lebanon 24
رئيسة وزراء الدنمارك: لا يمكننا التفاوض على السيادة أو الهوية أو الحدود أو الديمقراطية
16/02/2026 02:09:41
16/02/2026 02:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: مصر لا يمكن أن تقبل بتقسيم أو انهيار السودان أو وجود كيانات موازية
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: مصر لا يمكن أن تقبل بتقسيم أو انهيار السودان أو وجود كيانات موازية
16/02/2026 02:09:41
16/02/2026 02:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حسن خليل: عودة أهالي بلدة كفركلا لا يمكن أن تتحقق لأنها سُويّت أرضاً
Lebanon 24
حسن خليل: عودة أهالي بلدة كفركلا لا يمكن أن تتحقق لأنها سُويّت أرضاً
16/02/2026 02:09:41
16/02/2026 02:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الصومالي: لا يمكن تقسيم أو فصل الصومال وشعبه من بعيد
Lebanon 24
الرئيس الصومالي: لا يمكن تقسيم أو فصل الصومال وشعبه من بعيد
16/02/2026 02:09:41
16/02/2026 02:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب علي حسن خليل
قانون الانتخابات
وزارة الداخلية
علي حسن خليل
هيئة التشريع
حسن خليل
علي حسن
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
فرقة برجا تحمل اللقب في "يلا ندبك"
Lebanon 24
فرقة برجا تحمل اللقب في "يلا ندبك"
16:59 | 2026-02-15
15/02/2026 04:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "سيادة لا تتجزأ" و"جنوب الليطاني".. رسالةٌ لافتة من الحاج حسن
Lebanon 24
عن "سيادة لا تتجزأ" و"جنوب الليطاني".. رسالةٌ لافتة من الحاج حسن
16:28 | 2026-02-15
15/02/2026 04:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام لرابطة الموظفين.. ماذا أعلنت الهيئة الإدارية الجديدة؟
Lebanon 24
بيان هام لرابطة الموظفين.. ماذا أعلنت الهيئة الإدارية الجديدة؟
16:12 | 2026-02-15
15/02/2026 04:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط مسيّرة إسرائيلية.. والجيش يتحرك
Lebanon 24
سقوط مسيّرة إسرائيلية.. والجيش يتحرك
16:08 | 2026-02-15
15/02/2026 04:08:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات دهم وتوقيفات للجيش.. إليكم ما جرى في طاريا ودورس
Lebanon 24
عمليات دهم وتوقيفات للجيش.. إليكم ما جرى في طاريا ودورس
15:54 | 2026-02-15
15/02/2026 03:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
15:00 | 2026-02-15
15/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
Lebanon 24
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
01:30 | 2026-02-15
15/02/2026 01:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
04:25 | 2026-02-15
15/02/2026 04:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:59 | 2026-02-15
فرقة برجا تحمل اللقب في "يلا ندبك"
16:28 | 2026-02-15
عن "سيادة لا تتجزأ" و"جنوب الليطاني".. رسالةٌ لافتة من الحاج حسن
16:12 | 2026-02-15
بيان هام لرابطة الموظفين.. ماذا أعلنت الهيئة الإدارية الجديدة؟
16:08 | 2026-02-15
سقوط مسيّرة إسرائيلية.. والجيش يتحرك
15:54 | 2026-02-15
عمليات دهم وتوقيفات للجيش.. إليكم ما جرى في طاريا ودورس
15:07 | 2026-02-15
عبد المسيح: ما زلت أضبط شواذا على قواعد المسافرين في المطار
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
16/02/2026 02:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
16/02/2026 02:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
16/02/2026 02:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24