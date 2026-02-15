عن رأي هيئة التشريع.. حسن خليل: لا يمكن تعديل قانون او تعليق تنفيذه باستشارة او بقرار

اعرب عن تفاجئه كثيرا بالرأي الذي اعدته " " ومن الواضح أن فيه تجاوزا لابسط القواعد القانونية اذ لا يمكن تعديل قانون او تعليق تنفيذه باستشارة او بقرار، مشيرا الى ان هذا الامر يفتح الباب على اشكالات جوهرية ولا يمكن الاخذ بها كرأي يعتمد من قبل عند التزامها بتطبيق مضمون قانون نافذ كقانون الانتخابات والنص واضح يتضمن انشاء الدائرة 16 وضرورة اجراء الانتخابات لهذه الدائرة.

قال في حديث عبر الـLBCI: لن نسلم بفرض امر واقع خلافا للمعايير والاصول القانونية ولا يمكن تجاوز المجلس النيابي في مثل هذا الامر والمطلوب من وزارة الداخلية رفع الاقتراح الذي اعدته اللجنة المكلفة باعداد الاجراءات التطبيقية للفصل المتعلق بالاغتراب الى مجلس الوزارء وصدور القرار التطبيقي وفتح باب الاقتراع لانتخاب النواب الـ6 وخلاف ذلك يعتبر تجاوزا لحدود الصلاحية.

Advertisement