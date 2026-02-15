تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عن رأي هيئة التشريع.. حسن خليل: لا يمكن تعديل قانون او تعليق تنفيذه باستشارة او بقرار

Lebanon 24
15-02-2026 | 13:54
A-
A+
عن رأي هيئة التشريع.. حسن خليل: لا يمكن تعديل قانون او تعليق تنفيذه باستشارة او بقرار
عن رأي هيئة التشريع.. حسن خليل: لا يمكن تعديل قانون او تعليق تنفيذه باستشارة او بقرار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعرب النائب علي حسن خليل عن تفاجئه كثيرا بالرأي الذي اعدته "هيئة التشريع" ومن الواضح أن فيه تجاوزا لابسط القواعد القانونية اذ لا يمكن تعديل قانون او تعليق تنفيذه باستشارة او بقرار، مشيرا الى ان هذا الامر يفتح الباب على اشكالات جوهرية ولا يمكن الاخذ بها كرأي يعتمد من قبل وزارة الداخلية عند التزامها بتطبيق مضمون قانون نافذ كقانون الانتخابات والنص واضح يتضمن انشاء الدائرة 16 وضرورة اجراء الانتخابات لهذه الدائرة.
علي حسن خليل قال في حديث عبر الـLBCI:  لن نسلم بفرض امر واقع خلافا للمعايير والاصول القانونية ولا يمكن تجاوز المجلس النيابي في مثل هذا الامر والمطلوب من وزارة الداخلية رفع الاقتراح  الذي اعدته اللجنة المكلفة باعداد الاجراءات التطبيقية للفصل المتعلق بالاغتراب الى مجلس الوزارء وصدور القرار التطبيقي وفتح باب الاقتراع لانتخاب النواب الـ6 وخلاف ذلك يعتبر تجاوزا لحدود الصلاحية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة وزراء الدنمارك: لا يمكننا التفاوض على السيادة أو الهوية أو الحدود أو الديمقراطية
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: مصر لا يمكن أن تقبل بتقسيم أو انهيار السودان أو وجود كيانات موازية
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حسن خليل: عودة أهالي بلدة كفركلا لا يمكن أن تتحقق لأنها سُويّت أرضاً
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصومالي: لا يمكن تقسيم أو فصل الصومال وشعبه من بعيد
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 02:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب علي حسن خليل

قانون الانتخابات

وزارة الداخلية

علي حسن خليل

هيئة التشريع

حسن خليل

علي حسن

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-02-15
Lebanon24
16:28 | 2026-02-15
Lebanon24
16:12 | 2026-02-15
Lebanon24
16:08 | 2026-02-15
Lebanon24
15:54 | 2026-02-15
Lebanon24
15:07 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24