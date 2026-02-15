تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
21
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عبد المسيح: ما زلت أضبط شواذا على قواعد المسافرين في المطار
Lebanon 24
15-02-2026
|
15:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّق النائب
أديب عبد المسيح
، عبر منصة "إكس"، على مقطع فيديو متداول لرئيس
محكمة العدل الدولية
القاضي
نواف سلام
في
المطار
، مؤكداً شهادته بتواضع سلام واصفاً إياه بـ"ابن البيت ورجل الدولة".
وأوضح
عبد المسيح
أنه يعتمد ذات الإجراءات العادية التي سلكها القاضي سلام منذ انتخابه نائباً، انطلاقاً من اعتباره أن سلطة المسؤول مصدرها الناس ويجب أن يكون معهم. إلا أنه لفت إلى استمرار وجود "شذوذ عن القواعد"، مشيراً إلى رؤيته لأشخاص يمرون عبر "خط عسكري" من دون حسيب أو رقيب.
ونشر عبد
المسيح
صورة التقطها بعدسته أثناء مراقبة الجوازات على المسلك الدبلوماسي، مخاطباً سلام بالقول: "صورتك وصورتي يا
دولة الرئيس
شأن عادي، بل واجب أن نكون متواضعين وقانونيين ونتواجد مع الشعب".
وختم عبد المسيح تغريدته بالتأكيد على أن الحلم الحقيقي هو فرض القانون على الآخرين كما هو مفروض على الجميع، مشدداً: "نريد
يا دولة
الرئيس دولة قانون ومساواة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح: الأحزاب المعتدلة هي تلك التي تقبل بالآخر وتتعامل معه على قاعدة المساواة
Lebanon 24
عبد المسيح: الأحزاب المعتدلة هي تلك التي تقبل بالآخر وتتعامل معه على قاعدة المساواة
16/02/2026 02:09:54
16/02/2026 02:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح يعلن...قرب تشغيل مطار رينه معوض
Lebanon 24
عبد المسيح يعلن...قرب تشغيل مطار رينه معوض
16/02/2026 02:09:54
16/02/2026 02:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار بيروت يدخل مرحلة تحديث شاملة لتحسين تجربة المسافرين
Lebanon 24
مطار بيروت يدخل مرحلة تحديث شاملة لتحسين تجربة المسافرين
16/02/2026 02:09:54
16/02/2026 02:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نقاش ما قبل الاستحقاق الانتخابي: مبادرة عبد المسيح وحدود الممكن سياسياً
Lebanon 24
نقاش ما قبل الاستحقاق الانتخابي: مبادرة عبد المسيح وحدود الممكن سياسياً
16/02/2026 02:09:54
16/02/2026 02:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة العدل الدولية
أديب عبد المسيح
العدل الدولية
محكمة العدل
دولة الرئيس
نواف سلام
دبلوماسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
فرقة برجا تحمل اللقب في "يلا ندبك"
Lebanon 24
فرقة برجا تحمل اللقب في "يلا ندبك"
16:59 | 2026-02-15
15/02/2026 04:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "سيادة لا تتجزأ" و"جنوب الليطاني".. رسالةٌ لافتة من الحاج حسن
Lebanon 24
عن "سيادة لا تتجزأ" و"جنوب الليطاني".. رسالةٌ لافتة من الحاج حسن
16:28 | 2026-02-15
15/02/2026 04:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام لرابطة الموظفين.. ماذا أعلنت الهيئة الإدارية الجديدة؟
Lebanon 24
بيان هام لرابطة الموظفين.. ماذا أعلنت الهيئة الإدارية الجديدة؟
16:12 | 2026-02-15
15/02/2026 04:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط مسيّرة إسرائيلية.. والجيش يتحرك
Lebanon 24
سقوط مسيّرة إسرائيلية.. والجيش يتحرك
16:08 | 2026-02-15
15/02/2026 04:08:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات دهم وتوقيفات للجيش.. إليكم ما جرى في طاريا ودورس
Lebanon 24
عمليات دهم وتوقيفات للجيش.. إليكم ما جرى في طاريا ودورس
15:54 | 2026-02-15
15/02/2026 03:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
15:00 | 2026-02-15
15/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
Lebanon 24
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
01:30 | 2026-02-15
15/02/2026 01:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
04:25 | 2026-02-15
15/02/2026 04:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:59 | 2026-02-15
فرقة برجا تحمل اللقب في "يلا ندبك"
16:28 | 2026-02-15
عن "سيادة لا تتجزأ" و"جنوب الليطاني".. رسالةٌ لافتة من الحاج حسن
16:12 | 2026-02-15
بيان هام لرابطة الموظفين.. ماذا أعلنت الهيئة الإدارية الجديدة؟
16:08 | 2026-02-15
سقوط مسيّرة إسرائيلية.. والجيش يتحرك
15:54 | 2026-02-15
عمليات دهم وتوقيفات للجيش.. إليكم ما جرى في طاريا ودورس
15:00 | 2026-02-15
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
16/02/2026 02:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
16/02/2026 02:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
16/02/2026 02:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24