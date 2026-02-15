عبد المسيح: ما زلت أضبط شواذا على قواعد المسافرين في المطار

علّق النائب ، عبر منصة "إكس"، على مقطع فيديو متداول لرئيس القاضي في ، مؤكداً شهادته بتواضع سلام واصفاً إياه بـ"ابن البيت ورجل الدولة".



وأوضح أنه يعتمد ذات الإجراءات العادية التي سلكها القاضي سلام منذ انتخابه نائباً، انطلاقاً من اعتباره أن سلطة المسؤول مصدرها الناس ويجب أن يكون معهم. إلا أنه لفت إلى استمرار وجود "شذوذ عن القواعد"، مشيراً إلى رؤيته لأشخاص يمرون عبر "خط عسكري" من دون حسيب أو رقيب.



ونشر عبد صورة التقطها بعدسته أثناء مراقبة الجوازات على المسلك الدبلوماسي، مخاطباً سلام بالقول: "صورتك وصورتي يا شأن عادي، بل واجب أن نكون متواضعين وقانونيين ونتواجد مع الشعب".

وختم عبد المسيح تغريدته بالتأكيد على أن الحلم الحقيقي هو فرض القانون على الآخرين كما هو مفروض على الجميع، مشدداً: "نريد الرئيس دولة قانون ومساواة".