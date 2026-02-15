تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عبد المسيح: ما زلت أضبط شواذا على قواعد المسافرين في المطار

Lebanon 24
15-02-2026 | 15:07
عبد المسيح: ما زلت أضبط شواذا على قواعد المسافرين في المطار
علّق النائب أديب عبد المسيح، عبر منصة "إكس"، على مقطع فيديو متداول لرئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام في المطار، مؤكداً شهادته بتواضع سلام واصفاً إياه بـ"ابن البيت ورجل الدولة".

وأوضح عبد المسيح أنه يعتمد ذات الإجراءات العادية التي سلكها القاضي سلام منذ انتخابه نائباً، انطلاقاً من اعتباره أن سلطة المسؤول مصدرها الناس ويجب أن يكون معهم. إلا أنه لفت إلى استمرار وجود "شذوذ عن القواعد"، مشيراً إلى رؤيته لأشخاص يمرون عبر "خط عسكري" من دون حسيب أو رقيب.

ونشر عبد المسيح صورة التقطها بعدسته أثناء مراقبة الجوازات على المسلك الدبلوماسي، مخاطباً سلام بالقول: "صورتك وصورتي يا دولة الرئيس شأن عادي، بل واجب أن نكون متواضعين وقانونيين ونتواجد مع الشعب".
 
وختم عبد المسيح تغريدته بالتأكيد على أن الحلم الحقيقي هو فرض القانون على الآخرين كما هو مفروض على الجميع، مشدداً: "نريد يا دولة الرئيس دولة قانون ومساواة".
