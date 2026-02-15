تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عمليات دهم وتوقيفات للجيش.. إليكم ما جرى في طاريا ودورس

Lebanon 24
15-02-2026 | 15:54
عمليات دهم وتوقيفات للجيش.. إليكم ما جرى في طاريا ودورس
عمليات دهم وتوقيفات للجيش.. إليكم ما جرى في طاريا ودورس photos 0
أعلنت قيادة الجيشمديرية التوجيه، في بيان لها، عن توقيف وحدات من الجيش لأربعة مواطنين في مناطق مختلفة، وذلك ضمن إطار التدابير الأمنية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات.

وفي التفاصيل، دهمت وحدات الجيش منازل مطلوبين في بلدة طاريا ببعلبك، حيث أوقفت المواطن (ح.ح.) على خلفية إطلاقه النار. كما أوقف عناصر الجيش عند حاجز دورس المواطنَين (أ.ش.) و(ح.ن.) بعد ضبط مسدس حربي وكمية من الذخائر بحوزتهما.

وعند حاجز وطى السهلة في منطقة عكار، أوقفت وحدة من الجيش المواطن (ا.د.) أثناء محاولته تهريب مبلغ مالي كبير من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وقد سُلّمت كافة المضبوطات إلى الجهات المختصة، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء.

