عمليات دهم وتوقيفات للجيش.. إليكم ما جرى في طاريا ودورس

أعلنت – ، في بيان لها، عن توقيف وحدات من الجيش لأربعة مواطنين في مناطق مختلفة، وذلك ضمن إطار التدابير الأمنية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات.



وفي التفاصيل، دهمت وحدات الجيش منازل مطلوبين في بلدة ببعلبك، حيث أوقفت المواطن (ح.ح.) على خلفية إطلاقه النار. كما أوقف عناصر الجيش عند حاجز دورس المواطنَين (أ.ش.) و(ح.ن.) بعد ضبط مسدس حربي وكمية من الذخائر بحوزتهما.



وعند حاجز وطى السهلة في منطقة ، أوقفت وحدة من الجيش المواطن (ا.د.) أثناء محاولته تهريب مبلغ مالي كبير من الأراضي إلى الأراضي بطريقة غير شرعية.



وقد سُلّمت كافة المضبوطات إلى الجهات المختصة، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف .





