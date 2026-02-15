سقوط مسيّرة إسرائيلية.. والجيش يتحرك

أعلنت ـــ ، في بيان صادر عنها بتاريخ اليوم 15 /2 /2026، عن تعاملها مع طائرة مسيّرة إسرائيلية (Drone) سقطت في خراج بلدة حولا التابعة لقضاء .



وأوضح البيان أن الدورية التابعة للجيش توجهت فوراً إلى المكان، حيث تبيّن أن المسيّرة تحمل مواد متفجرة، فأجرت الكشف اللازم عليها ثم قامت بتفجيرها.



