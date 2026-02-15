بيان هام لرابطة الموظفين.. ماذا أعلنت الهيئة الإدارية الجديدة؟

أصدرت المنتخبة لـ " " بياناً وجّهت فيه الشكر للموظفين الذين شاركوا في العملية ومنحوها ثقتهم، مؤكدة التزامها بحمل هذه الأمانة بكل جدية.



وشدد أعضاء الهيئة في بيانهم على أن المرحلة المقبلة ستتركز على العمل الجماعي المشترك بين الهيئة الإدارية وكافة الموظفين بمختلف مسمياتهم الوظيفية، مشيرين إلى أن قوة الرابطة تكمن في وحدتها.



وفي ختام البيان، أعلنت الهيئة أنها تواكب ما ستسفر عنه جلسة الحكومة المقررة يوم غدٍ فيما يخص تحسين الرواتب وسائر الحقوق. وأكدت الرابطة أنه سيكون لها "موقف حازم" تجاه ما ستقدمه الحكومة، على أن يُعلن هذا الموقف رسمياً بعد استكمال توزيع المهام الإدارية داخل الهيئة.



