تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

النص الحرفي لرد هیئة التشریع والاستشارات بشأن اقتراع المغتربين

Lebanon 24
15-02-2026 | 22:30
A-
A+
النص الحرفي لرد هیئة التشریع والاستشارات بشأن اقتراع المغتربين
النص الحرفي لرد هیئة التشریع والاستشارات بشأن اقتراع المغتربين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ردّت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على استفسار وزير الداخلية بشأن اقتراع المغتربين للنواب الـ128، مؤكّدة حقّهم في التصويت من الخارج لصالح نواب كل دائرة انتخابية، كما حصل في الانتخابات النيابية لعام 2022. وبالتالي أمّن الحجار غطاء قانونياً لتعليقه العمل بالدائرة الـ16 المذكورة في قانون الانتخاب 44/2017، رغم أن رأي الهيئة غير مُلزِم وبالإمكان الطعن في العملية الانتخابية كاملة، سواء قبل إجرائها أمام مجلس شورى الدولة، أو بعد حصولها أمام المجلس الدستوري. كما يمكن أيضاً للنواب المعترضين على أداء الوزير طرح الثقة به في مجلس النواب.

وجاء في الرد الحرفي وهو غير ملزم للحكومة وللمجلس النيابي:
«إن عدم إقرار النصوص القانونیة التطبیقیة اللازمة للمقاعد الستة المخصصة للمرشحین غیر المقیمین حتى تاریخ یشكل للإدارة الانتخابیة استحالة قانونیة حقیقیة تحول دون تطبیق احكام الفصل الحادي عشر من القانون رقم ٤٤ وتعدیلاته لهذه الجهة، ویضعها أمام مسؤولیاتها الدستوریة والقانونیة في إجراء الانتخابات النیابیة للعام 2026٦ وفقا لما توجبه القوانین والمبادئ العامة للقانون.
حیث أنه بالاستناد إلى الوقائع المذكورة أعلاه وبمعزل عن رأي الهیئة لجهة ان تعلیق العمل بالدائرة 1٦ یستوجب تدخلا تشریعیا فإن الهیئة ستجیب عن السؤالین المطروحین علیها.
وحیث انه لا یمكن بأي حال من الأحوال وتحت اي ذریعة كانت ان یؤدي إلى إسقاط وحرمان غیر المقیمین من حقهم في الانتخاب للـ128 نائبا.
وحیث ان المسلَّم به فقها واجتهادا ان استحالة تطبیق بعض النصوص الأخرى من هذا القانون التي یمكن تطبیقها لا تحول دون تطبیق النصوص الأخرى من هذا القانون التي یمكن تطبیقها.حیث بالفعل ان المبدأ المستقر فقها واجتهادا یقضي بقابلیة النصوص القانونیة للتجزئة.
 وفي هذا الإطار يُعمل بمبدأ تغلیب نفاذ القانون، بحیث یصار إلى الإبقاء على ما أمكن من النصوص التشریعیة احتراما لارادة المشترع ما لم یكن الترابط بین الأحكام ترابطا عضویا لا یقبل الفصل.
وحیث استنادا إلى ما تقدم اي وجوب تطبیق القانون بالشق القابل للتطبیق منه، یتبین ان المشترع في لبنان سواء في انتخابات 2018 او 2022 والتي لم تتناول كلتاها الدائرة 1٦ لم یتطرق الى تعدیل المادة 111 او إلى تعلیق العمل بها. وبالتالي ان ّ المشترع لدى تعلیقه المادة 112 المتعلقة بالمقاعد الـ ٦ لم يعلق العمل بالفصل الحادي عشر بأكمله،  بل علق العمل بالمواد او فقرات المواد المتعلقة بها. 
وحیث ان هناك406،144 ناخبا قد أعربوا عن نیتهم بالاقتراع في مراكز انتخابیة في السفارات او القنصلیات فیكون حرمانهم من حقهم الدستوري من شأنه ان یعرض السلطة التنفیذیة للمساءلة عن مخالفتها الدستور.
ان عدم إقرار النصوص اللازمة للمقاعد الـ٦ المخصصة للمرشحين غير المقيمين، لا يشكل  استحالة قانونیة تحول دون تطبیق سائر احكام الفصل الحادي عشر من القانون ٤٤ وتعدیلاته، إنما یحتم على الإدارة اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل وتؤمن حق الناخبین غیر المقیمین في ممارسة حقهم بالانتخاب في المراكز التي اختاروها عن طریق تطبیق الفصل الحادي عشرالتي لا تتناول ولا تتعارض مع استحالة تطبیق المادة ،112 تماما كما حصل خلال انتخابات العامین 2018 و2022 على ان یقوموا بالاقتراع للمقاعد النیابیة الـ 128».
واعلن وزير الاعلام بول مرقص أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها المحدد في أيار، وأي تعديل في هذا الإطار يعود حصريًا إلى مجلس النواب.
واذا صحّ وتأكد إجراء الانتخابات في وقتها وفق القانون الانتخابي النافذ وبما يعني انتخاب ستة نواب في الاغتراب للقارات الست، فهذا يعني ان وزارتي الداخلية والخارجية مضطرتان بسرعة الى وضع آليات الترشيح وتوزيع النواب الستة طائفيا على القارات وكيفية الترشيح وفتح حسابات تسجيل الترشيح والحملات الانتخابية والاعلامية في المصارف او عبر طريقة اخرى، وكيفية مراقبة الانتخابات في غياب هيئة الاشراف والهيئات الرقابية الاخرى عن الاغتراب، وضمان دقة عمليات الفرز وارسال النتائج حتى لا يقع المحظور كما حصل في الانتخابات الماضية عندما فقدت نتائج  عدد من صناديق الاقتراع وتردد وقتها ان اربعة صناديق لم تصل نتائجها الى بيروت.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكتائب: الانتخابات منقوصة من دون اقتراع المغتربين وضمان حرية الجنوبيين
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
توصيات المؤتمر العالمي الرابع والعشرين للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: حق اقتراع المغتربين ديمقراطي دستوري
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أيوب: المهل ما زالت تسمح بتعديل قانون الانتخاب وضمان اقتراع المغتربين
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ضو: من حقّ المغتربين الاقتراع لـ128 نائبا
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 09:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24

القانون الانتخابي

وزير الداخلية

وزارة العدل

الانتخابية

الدستور

الحجار

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:01 | 2026-02-16
Lebanon24
02:00 | 2026-02-16
Lebanon24
01:57 | 2026-02-16
Lebanon24
01:53 | 2026-02-16
Lebanon24
01:45 | 2026-02-16
Lebanon24
01:37 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24