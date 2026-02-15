تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مرحلة جديدة من العلاقات بين "القوات اللبنانية" وسوريا

Lebanon 24
15-02-2026 | 22:37
مرحلة جديدة من العلاقات بين القوات اللبنانية وسوريا
مرحلة جديدة من العلاقات بين القوات اللبنانية وسوريا photos 0
كتبت كارولين عاكوم في" الشرق الاوسط": في خطوة سياسية لافتة، قام وفد من حزب «القوات اللبنانية» بداية الأسبوع بزيارة إلى سوريا، بعد أكثر من عام على تولّي الرئيس أحمد الشرع مهامه الرئاسية. أهمية الزيارة لا تكمن فقط في بُعدها الحزبي، بل في توقيتها الذي يتقاطع مع مسار لبناني أوسع لإعادة فتح قنوات التواصل مع دمشق، ومحاولة وضع العلاقات الثنائية على السكة الصحيحة بعد سنوات من التوتر والخصومة السياسية.
وقال وزير الإعلام اللبناني السابق، النائب ملحم رياشي، الذي ترأس الوفد «القواتي» إلى دمشق، إن الزيارة «تمهّد لمرحلة جديدة في العلاقة بين القوات وسوريا».
وقال رياشي لـ«الشرق الأوسط»: «تلقّينا دعوة من وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى، فلبّيناها بوفد من القوات اللبنانية، وزرنا دمشق، وكانت الزيارة فاتحةً لعلاقات جديدة بين القوات وسوريا، ستستمر وتتقدّم وتتطوّر»
وأعلنت وزارة الإعلام السورية عن الزيارة عبر حسابها على منصة «إكس»، مشيرة إلى أن «الاجتماع ناقش التحديات المشتركة في الملف الإعلامي، للحد من خطاب الكراهية وحملات التضليل المختلفة، وضرورة الاتفاق على تشكيل آلية تعاون إعلامي مشترك، وتبادل الخبرات بين المؤسسات الرسمية في البلدين» .
وفيما يتصل بإمكانية ربط الزيارة بالتغيّرات السياسية في لبنان والاستحقاق النيابي المرتقب، أو بأي شكل من أشكال التعاون السياسي، شدّد رياشي على أن «القوات اللبنانية تريد علاقات ندّية مع سوريا، تقوم على مبدأ عدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية، لا من جانب سوريا في لبنان، ولا من جانب لبنان في سوريا».
وأكد رياشي أن الحزب «مع تطوير العلاقات مع سوريا الجديدة إلى أقصى الحدود، وأن تكون علاقة متكافئة قائمة على الندية والاحترام المتبادل».
وفيما يعد «القوات» من أبرز الأحزاب اللبنانية التي بقيت ثابتة على موقفها المعارض لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وراهن على سقوطه، يقول رياشي إن «هذا الموقف لا شك يعد مهماً بالنسبة إلى سوريا الجديدة، الذي يعد أن القوات عانت من المظلومية التي تعرّض وعانى منها الشعب السوري».
وفيما وصف رياشي الزيارة بأنها «بداية فتح الطريق بين القوات اللبنانية وسوريا»، أجاب رداً على سؤال عن احتمال قيام رئيس الحزب سمير جعجع بزيارة دمشق، أن «كل شيء وارد، لكن لكل خطوة توقيتها». وأضاف: «لا يمكن الحديث حالياً عن زيارات على هذا المستوى لأسباب أمنية معروفة، إذ إن رئيس القوات يُعدّ هدفاً أمنياً لأعدائها».
وختم رياشي بالتشديد على أن «أبرز ما تم التأكيد عليه خلال اللقاءات هو حماية الأقليات وصون خصوصياتها وحقوقها»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر حظي بتأكيد واضح من الجانب السوري، ولا سيما فيما يتعلق بعلاقة المسيحيين بالنظام في المرحلة الجديدة».
 
