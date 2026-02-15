سقطت من حافة مرتفعة.. العثور على امرأة جثة هامدة في جبيل!

عُثر على المدعوة "ن.ب.ع" (مواليد 1957) جثةً هامدة داخل أرض زراعية في محلة مهرين – ، وذلك بعد سقوطها من حافة مرتفعة، بحسب معلومات " ".



وأفادت المعطيات بأن الراحلة كانت تعاني من مشاكل صحية وأمراض مزمنة، ما قد يكون ساهم في وقوع الحادث.



تم تكليف المختص لمتابعة التحقيقات، كما حضر إلى المكان للكشف على الجثة وتحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق.



نُقلت الجثة إلى مارتين في بواسطة عناصر الدفاع المدني، بانتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

