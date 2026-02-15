تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد غرقه في النهر الكبير.. عمليات بحث مستمرة عن الشاب ماهر درويش

Lebanon 24
15-02-2026 | 23:56
بعد غرقه في النهر الكبير.. عمليات بحث مستمرة عن الشاب ماهر درويش
بعد غرقه في النهر الكبير.. عمليات بحث مستمرة عن الشاب ماهر درويش photos 0
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عمليات البحث لا تزال مستمرة عن الشاب ماهر درويش الكرديأبو شادي، الذي غرق في النهر الكبير – نقطة الدبوسية (جهة ميلة الشيخ عياش) أثناء عبوره من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني.

وقد وفّر الدفاع المدني فرق غطّاسين لمواصلة البحث، ولم تُسجّل أي معلومات مؤكدة بعد حول حالته، سواء كان حيًّا أم ميتًا.



مواضيع ذات صلة
بيان للجيش عن حادثة غرق السوريين في النهر الكبير: لم تجبر وحداتنا أي شخص على العودة عبر مجرى النهر وتقوم حاليًّا بعمليات بحث عن الأشخاص الذين تعرضوا للغرق
الدفاع المدني يواصل عمليات بحث وإنقاذ عن 4 مفقودين بالنهر الكبير على الحدود السورية اللبنانية (الجزيرة)
عمليات البحث مستمرة عن الشابة أليسار.. هذه آخر المعطيات عن قضية انهيار مبنى القبة
الدفاع المدني السوري: استمرار عمليات البحث للعثور على مفقودين في النهر الكبير الجنوبي على الحدود السورية اللبنانية في ظل ظروف ميدانية صعبة
