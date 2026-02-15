بعد غرقه في النهر الكبير.. عمليات بحث مستمرة عن الشاب ماهر درويش

أفادت مندوبة " " أن عمليات البحث لا تزال مستمرة عن الشاب ماهر – ، الذي غرق في النهر الكبير – نقطة الدبوسية (جهة ميلة الشيخ عياش) أثناء عبوره من الأراضي إلى الداخل اللبناني.وقد وفّر الدفاع المدني فرق غطّاسين لمواصلة البحث، ولم تُسجّل أي معلومات مؤكدة بعد حول حالته، سواء كان حيًّا أم ميتًا.