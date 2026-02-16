غياب لافت عن ذكرى الحريري "تفاديا لاي التباس"

لفت مصدر أمني مطّلع على تأمين مواكب الحشود التي وصلت يوم السبت إلى ساحة للمشاركة في إحياء الذكرى الحادية والعشرين لاستشهاد ، إلى أنّ اللافت تمثّل في غياب شبه تام للوفود التي اعتادت المشاركة من مناطق الجبل أو الشرقية، باستثناء بعض الجمعيات.

وأشار المصدر إلى أنّ هذا الواقع يُعدّ طبيعياً، نظراً إلى أنّ إحياء الذكرى هذا العام يأتي قبيل الانتخابات النيابية، ما دفع معظم الجهات إلى تفضيل الزيارات الرسمية على المشاركة الشعبية، تفادياً لأي توظيف انتخابي أو التباس سياسي.



