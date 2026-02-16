خلال أسبوع.. اليكم مخالفات السّرعة الزّائدة وعدد الموقوفين في قطعات قوى الأمن

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



"تواصل مفارز السّير في قوى الأمن الدّاخلي مهمّة ضبط مخالفات السّرعة الزائدة عبر الرّادارات ليلاً ونهارًا، وقد سُجِّل خلال أسبوع، اعتبارًا من تاريخ 09-02-2026 ولغاية صباح 16-02-2026، تنظيم /4072/ مخالفة سرعة زائدة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، وردع السّائقين عن القيادة المتهوّرة، والحدّ من الحوادث. كذلك، وضمن إطار مهامها في مجال حفظ الأمن والنّظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكّنت قطعات قوى الأمن الدّاخلي، اعتبارًا من تاريخ 09-02-2026 ولغاية صباح 16-02-2026، من توقيف /230/ شخصًا على مختلف الأراضي اللبنانيّة، لارتكابهم أفعالًا جرميّة متنوّعة، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكّرات وأحكام عدليّة مختلفة".

