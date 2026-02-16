معركة سياسية لـ" الثنائي"

تتجه الأنظار، وبعد تصريحات ، إلى ما يوصف بتوجّه واضح لدى " " لخوض معركة سياسية واسعة، عنوانها الأساسي منع أي محاولة لتأجيل الانتخابات النيابية.وتشير مصادر مطّلعة إلى أن هذا الخيار نابع من قناعة راسخة بأن أياً من لا يملك القدرة أو الجرأة على الإعلان صراحة عن رغبته بالتأجيل، ما يدفع باتجاه مفاوضات غير معلنة ستُدار لمصلحة "الثنائي".وفي هذا السياق، تؤكد المصادر أن أي بحث في التأجيل، إن حصل، لن يكون مجانياً، بل سيقابله ثمن سياسي واضح، سواء على مستوى التوازنات أو الاستحقاقات المقبلة، ما يجعل المعركة مفتوحة على أكثر من جبهة".