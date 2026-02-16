نائب يعيد النظر في قراره الاعتذار عن الترشح

قال مصدر يعنى بالشؤون البيروتية إلى أنّ النائب عن الأولى ، كان قد أبدى خلال الأشهر الماضية عدم رغبته في الترشّح للانتخابات النيابية لعدّة أسباب، أبرزها انشغالاته المتعدّدة في عدد من الملفات، ولا سيّما الرياضية منها، إضافة إلى بعض الأسباب الداخلية التي بقيت قيد الكتمان لكونها غير جوهرية، قد جرى تجاوزها بالكامل.وأشار المصدر إلى أنّ النائب المذكور يتّجه إلى تقديم ترشيحه أو الإعلان عنه مطلع هذا الأسبوع، على أن يستكمل الإجراءات القانونية في حال تبيّن وجود نيّة جدّية لإجراء الانتخابات، في ظلّ استمرار الأجواء الضبابية التي تحيط بالاستحقاق النيابي.