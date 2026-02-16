تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
-4
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
نائب يعيد النظر في قراره الاعتذار عن الترشح
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-02-2026
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر يعنى بالشؤون البيروتية إلى أنّ النائب عن
دائرة بيروت
الأولى
جهاد بقرادوني
، كان قد أبدى خلال الأشهر الماضية عدم رغبته في الترشّح للانتخابات النيابية لعدّة أسباب، أبرزها انشغالاته المتعدّدة في عدد من الملفات، ولا سيّما الرياضية منها، إضافة إلى بعض الأسباب الداخلية التي بقيت قيد الكتمان لكونها غير جوهرية، قد جرى تجاوزها بالكامل.
وأشار المصدر إلى أنّ النائب المذكور يتّجه إلى تقديم ترشيحه أو الإعلان عنه مطلع هذا الأسبوع، على أن يستكمل الإجراءات القانونية في حال تبيّن وجود نيّة جدّية لإجراء الانتخابات، في ظلّ استمرار الأجواء الضبابية التي تحيط بالاستحقاق النيابي.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عقيص: أعلن عزوفي عن الترشح إلى الانتخابات
Lebanon 24
عقيص: أعلن عزوفي عن الترشح إلى الانتخابات
16/02/2026 12:42:09
16/02/2026 12:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: نستبعد أي دور للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا كمراقب نظرا لتجربته الكارثية
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: نستبعد أي دور للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا كمراقب نظرا لتجربته الكارثية
16/02/2026 12:42:09
16/02/2026 12:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: ترامب سيتخذ القرار النهائي بشأن تحديد الخطوط الحمراء في المفاوضات مع إيران
Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: ترامب سيتخذ القرار النهائي بشأن تحديد الخطوط الحمراء في المفاوضات مع إيران
16/02/2026 12:42:09
16/02/2026 12:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: لن أسمح لنفسي بالترشح للانتخابات ومن يرغب في الترشح من الوزراء عليه مغادرة الحكومة
Lebanon 24
سلام: لن أسمح لنفسي بالترشح للانتخابات ومن يرغب في الترشح من الوزراء عليه مغادرة الحكومة
16/02/2026 12:42:09
16/02/2026 12:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
جهاد بقرادوني
دائرة بيروت
نائب ال
الرياض
بيروتي
بيروت
رياضي
رياض
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرافعي طالبت قائد درك منطقة الشمال بضبط ظاهرة اطلاق الاسهم النارية خلال شهر رمضان
Lebanon 24
الرافعي طالبت قائد درك منطقة الشمال بضبط ظاهرة اطلاق الاسهم النارية خلال شهر رمضان
05:39 | 2026-02-16
16/02/2026 05:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل شتاينماير: عهدنا ان نحقق مصلحة لبنان اولا عبر تحررنا من كل احتلال ووصاية
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل شتاينماير: عهدنا ان نحقق مصلحة لبنان اولا عبر تحررنا من كل احتلال ووصاية
05:36 | 2026-02-16
16/02/2026 05:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة رواتب القطاع العام.. مطالب مُحقة ولكنها مُستحيلة حاليا لهذه الأسباب
Lebanon 24
زيادة رواتب القطاع العام.. مطالب مُحقة ولكنها مُستحيلة حاليا لهذه الأسباب
05:00 | 2026-02-16
16/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" و" أمل" - صور اكدا الاستعداد لخوض الانتخابات
Lebanon 24
"حزب الله" و" أمل" - صور اكدا الاستعداد لخوض الانتخابات
04:59 | 2026-02-16
16/02/2026 04:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري استقبل السفير المصري
Lebanon 24
الحريري استقبل السفير المصري
04:53 | 2026-02-16
16/02/2026 04:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
15:00 | 2026-02-15
15/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يعمل مع هؤلاء للقتال معه ضدّ إسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطانيّ
Lebanon 24
"حزب الله" يعمل مع هؤلاء للقتال معه ضدّ إسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطانيّ
10:00 | 2026-02-15
15/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحتاج إليه "العودة الحريرية" لكي لا تكون فولكلورية
Lebanon 24
هذا ما تحتاج إليه "العودة الحريرية" لكي لا تكون فولكلورية
09:00 | 2026-02-15
15/02/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:39 | 2026-02-16
الرافعي طالبت قائد درك منطقة الشمال بضبط ظاهرة اطلاق الاسهم النارية خلال شهر رمضان
05:36 | 2026-02-16
الرئيس عون استقبل شتاينماير: عهدنا ان نحقق مصلحة لبنان اولا عبر تحررنا من كل احتلال ووصاية
05:00 | 2026-02-16
زيادة رواتب القطاع العام.. مطالب مُحقة ولكنها مُستحيلة حاليا لهذه الأسباب
04:59 | 2026-02-16
"حزب الله" و" أمل" - صور اكدا الاستعداد لخوض الانتخابات
04:53 | 2026-02-16
الحريري استقبل السفير المصري
04:49 | 2026-02-16
سائق حافلة مدرسية يفقد السيطرة عليها في كفررمان.. وهذا ما حصل!
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
16/02/2026 12:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
16/02/2026 12:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
16/02/2026 12:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24