تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نائب يعيد النظر في قراره الاعتذار عن الترشح

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-02-2026 | 03:15
A-
A+
نائب يعيد النظر في قراره الاعتذار عن الترشح
نائب يعيد النظر في قراره الاعتذار عن الترشح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال  مصدر يعنى بالشؤون البيروتية إلى أنّ النائب عن دائرة بيروت الأولى جهاد بقرادوني، كان قد أبدى خلال الأشهر الماضية عدم رغبته في الترشّح للانتخابات النيابية لعدّة أسباب، أبرزها انشغالاته المتعدّدة في عدد من الملفات، ولا سيّما الرياضية منها، إضافة إلى بعض الأسباب الداخلية التي بقيت قيد الكتمان لكونها غير جوهرية، قد جرى تجاوزها بالكامل.
وأشار المصدر إلى أنّ النائب المذكور يتّجه إلى تقديم ترشيحه أو الإعلان عنه مطلع هذا الأسبوع، على أن يستكمل الإجراءات القانونية في حال تبيّن وجود نيّة جدّية لإجراء الانتخابات، في ظلّ استمرار الأجواء الضبابية التي تحيط بالاستحقاق النيابي.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عقيص: أعلن عزوفي عن الترشح إلى الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 12:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: نستبعد أي دور للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا كمراقب نظرا لتجربته الكارثية
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 12:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: ترامب سيتخذ القرار النهائي بشأن تحديد الخطوط الحمراء في المفاوضات مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 12:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لن أسمح لنفسي بالترشح للانتخابات ومن يرغب في الترشح من الوزراء عليه مغادرة الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 12:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

جهاد بقرادوني

دائرة بيروت

نائب ال

الرياض

بيروتي

بيروت

رياضي

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:39 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:36 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:59 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:53 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:39 | 2026-02-16
Lebanon24
05:36 | 2026-02-16
Lebanon24
05:00 | 2026-02-16
Lebanon24
04:59 | 2026-02-16
Lebanon24
04:53 | 2026-02-16
Lebanon24
04:49 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24