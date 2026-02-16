تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
بعد تعرّض مدير عام مرفأ بيروت لحادث سير... بيان من إدارة واستثمار مرفأ بيروت
Lebanon 24
16-02-2026
|
02:53
أشارت إدارة واستثمار مرفأ
بيروت
في بيان، أن "
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام مرفأ بيروت السيد مروان النفّي، تعرض ظهر يوم السبت لحادث سير على الأوتوستراد المؤدي من المرفأ إلى
الحازمية
، إثر انحراف سيارة قادمة من الجهة المعاكسة وانقلابها فوق سيارته".
وقالت: "توضيحاً لما تم تداوله إعلامياً خلال الساعات الماضية، يهم الإدارة التأكيد أن السيد النفّي يخضع للفحوص الطبية اللازمة، وهو في حالة صحية جيدة ومستقرة".
وأكدت أن "العمل في مختلف الوحدات يسير بصورة طبيعية ومنتظمة وفق الآليات المعتمدة، ومن دون أي تأثير على سير المرفق أو خدماته".
