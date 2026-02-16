قائد الجيش شارك في مؤتمر ميونيخ وعقد سلسلة لقاءات

شارك العماد رودولف هيكل في مؤتمر ميونيخ الثاني والستين للأمن للعام 2026 الذي أقيم في ألمانيا الاتحادية ابتداءً من 13/2/2026 ولغاية 15/2/2026.



وقد أقيم المؤتمر بحضور رؤساء ووزراء ودبلوماسيين ورؤساء أجهزة أمنية وقادة جيوش من دول عدة حول العالم، وتضمَّنَ مناقشة قضايا استراتيجية مرتبطة بالسلام الدولي، والأمن والدفاع، ومعالجة النزاعات، إلى جانب أحدث التقنيات ذات الاستخدامات الأمنية والعسكرية.



وخلال المؤتمر، عُقِد اجتماع ضمَّ قادة الجيوش المشاركين، وجرى عرض المستجدات الدولية والمسائل المتصلة بالتعاون العسكري.



كما عَقد العماد هيكل على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين والدبلوماسيين وقادة الجيوش: رئيس أركان الدفاع الألماني Gen Carsten Breuer، رئيس أركان الدفاع Air Chief Marshal Sir Richard Knighton، رئيس أركان الدفاع Gen Luciano Portolano، رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة الهولندية Gen Onno Eichelsheim، قائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني Field Marshal Syed Asim Munir، رئيس اللجنة العسكرية في الناتو Admiral Giuseppe Cavo Dragone، الممثل الخاص للأمين العام للناتو Javier Colomina، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والشرق - أوسطية مسعد بولس، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة العربية المتحدة أنور بن محمد قرقاش.



وأثناء هذه اللقاءات، تناول البحث آخر التطورات في والمنطقة، وعَرَضَ العماد هيكل سبل تعزيز التعاون ومواصلة دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة، في ظل حساسية الوضع الداخلي اللبناني وخصوصيته، واستمرار الاعتداءات والخروقات لاتفاق وقف الأعمال العدائية.



















































































































































































