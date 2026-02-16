تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
اجتماع تحضيري في وزارة الدفاع لوضع اللمسات الأخيرة على خطة تحسين رواتب العسكريين
Lebanon 24
16-02-2026
|
09:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الدفاع
الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه باليرزة اليوم،
وزير الداخلية
والبلديات العميد أحمد
الحجار
، نائب حاكم
مصرف لبنان
الدكتور مكرم بو نصار، النائب السابق شامل روكز، العميد المتقاعد بسام ياسين، وعدداً من الضباط المختصين في الشؤون المالية والإدارية من الجيش وقوى الأمن الداخلي.
ويأتي الاجتماع استكمالاً للقاء التحضيري الأول الذي عُقد الأسبوع الماضي، في إطار التحضير لجلسة
مجلس الوزراء
المقررة بعد ظهر اليوم والمخصصة لبحث آليات تحسين رواتب العسكريين في مختلف
الأجهزة الأمنية
، سواء في الخدمة الفعلية أو المتقاعدين.
وهدف اللقاء إلى بلورة المقترحات وصياغتها بشكل نهائي، تمهيداً لعرضها على الحكومة، بما يضمن مقاربة متكاملة تراعي الأوضاع المعيشية للعسكريين والاعتبارات المالية للدولة. كما جرى عرض تقني للأرقام والتقديرات المرتبطة بكل خيار، لتوفير صورة واضحة أمام مجلس الوزراء تسهّل اتخاذ القرار.
واستقبل منسى
النائب محمد
يحيا، حيث تم التداول في المستجدات العامة على الساحة الداخلية، ولا سيما الأوضاع الأمنية والاجتماعية في ظل الظروف الراهنة. كما التقى رئيس مجلس النواب السابق
إيلي
الفرزلي، وبحث معه الأوضاع السياسية العامة والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على
لبنان
.
