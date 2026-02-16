السنيورة: لو كان الحريري حياً لاغتنم فرصة سقوط نظام الأسد لإنقاذ لبنان

أكد الرئيس فؤاد السنيورة في ذكرى اغتيال الـ21 أن الرئيس الراحل يزداد حضوراً في وجدان اللبنانيين، مشدداً على دوره الاستثنائي في إنهاء الحرب عبر اتفاق وفي النهوض بالدولة.



وأشار السنيورة إلى التحديات التي واجهها من اعتداءات إسرائيلية وضغوط إيرانية وسورية عبر " "، متّهماً الحزب بـ"التسلط" على الدولة بعد انسحاب واحتفاظه بسلاحه لأهداف إقليمية، مما أدى إلى إعاقة الإصلاحات وتحميل أعباءً أدت لاحقاً إلى الانهيار المالي 2019.



وشدد على أن الحل الوحيد يكمن في استعادة الدولة لسلطتها الكاملة وحصرية السلاح بيدها، معتبراً أن قرار الحكومة بذلك في آب الماضي خطوة أساسية. ودعا إلى تطبيق القرار في منطقة جنوب الليطاني.



وقال السنيورة إن الحريري لو كان حياً لاغتنم فرصة سقوط نظام لإطلاق الإصلاحات. وحدد ثلاثة متغيرات إقليمية يجب على لبنان التعامل معها: استحالة استمرار المنظمات المسلحة الموازية للدولة، وعدم جدوى الصراع المسلح مع ، ورفض التفتيت والحفاظ على وحدة ، داعياً لاستخلاص الدروس من التحولات العالمية لإنقاذ لبنان من الانهيار.



