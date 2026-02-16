تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

السنيورة: لو كان الحريري حياً لاغتنم فرصة سقوط نظام الأسد لإنقاذ لبنان

Lebanon 24
16-02-2026 | 09:49
أكد الرئيس فؤاد السنيورة في ذكرى اغتيال رفيق الحريري الـ21 أن الرئيس الراحل يزداد حضوراً في وجدان اللبنانيين، مشدداً على دوره الاستثنائي في إنهاء الحرب اللبنانية عبر اتفاق الطائف وفي النهوض بالدولة.

وأشار السنيورة إلى التحديات التي واجهها الحريري من اعتداءات إسرائيلية وضغوط إيرانية وسورية عبر "حزب الله"، متّهماً الحزب بـ"التسلط" على الدولة بعد انسحاب سوريا واحتفاظه بسلاحه لأهداف إقليمية، مما أدى إلى إعاقة الإصلاحات وتحميل لبنان أعباءً أدت لاحقاً إلى الانهيار المالي 2019.

وشدد على أن الحل الوحيد يكمن في استعادة الدولة لسلطتها الكاملة وحصرية السلاح بيدها، معتبراً أن قرار الحكومة بذلك في آب الماضي خطوة أساسية. ودعا إلى تطبيق القرار في منطقة جنوب الليطاني.

وقال السنيورة إن الحريري لو كان حياً لاغتنم فرصة سقوط نظام الأسد لإطلاق الإصلاحات. وحدد ثلاثة متغيرات إقليمية يجب على لبنان التعامل معها: استحالة استمرار المنظمات المسلحة الموازية للدولة، وعدم جدوى الصراع المسلح مع إسرائيل، ورفض التفتيت والحفاظ على وحدة الدول العربية، داعياً لاستخلاص الدروس من التحولات العالمية لإنقاذ لبنان من الانهيار.
الدول العربية

رفيق الحريري

ان الحريري

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

الطائف

