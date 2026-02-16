صورة "لحقيبة تحمل شعاراً حزبياً" في المطار... وتوضيح من مكتب وزير الداخليّة

في ضوء ما يتمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صورة لحقيبة تحمل شعارًا حزبيًا داخل – ، وما أُثير حولها من استنتاجات، يهمّ مكتب والبلديات توضيح الآتي:

فور انتشار الصورة، وزير الداخلية والبلديات أحمد ، إلى التواصل مع قائد جهاز أمن العميد الركن فادي كفوري، للاستيضاح والتحقق من ملابسات ما يتم تداوله. وقد تبيّن بنتيجة المتابعة أنّ الصورة تعود إلى شهر آب من العام 2025، خلال مغادرة أحد الركاب في إطار حملات الحج.

ويؤكد أنّ جميع الحقائب، من دون أي استثناء، تخضع لإجراءات التفتيش والتدقيق الأمني المعتمدة في المطار، ومن دون أي تمييز.

كما تشدد والبلديات على التزامها، مع جهاز أمن المطار، تطبيق التدابير الأمنية بحزم ومسؤولية، بما يضمن سلامة المطار وأمن جميع المسافرين، بعيداً عن أي تأويلات غير دقيقة أو محاولات من قبل البعض للإساءة إلى سمعة هذا المرفق العام.