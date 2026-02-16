تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عيسى الخوري: التجمعات الصناعية خارج المناطق السكنية تخفض كلفة الإنتاج

Lebanon 24
16-02-2026 | 10:01
عيسى الخوري: التجمعات الصناعية خارج المناطق السكنية تخفض كلفة الإنتاج
عيسى الخوري: التجمعات الصناعية خارج المناطق السكنية تخفض كلفة الإنتاج photos 0
شارك وزير الصناعة جو عيسى الخوري في جلسة عمل حول تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة وإصلاح التقاعد، ضمن مشروع "حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح" الذي نظمته وزارة الاقتصاد و"المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم".

وشدد عيسى الخوري على أهمية إنشاء تجمعات صناعية (Clusters) خارج المناطق السكنية، لما فيه من خفض لكلفة الإنتاج والحد من المخاطر البيئية، وذلك بعد استكمال المسح الصناعي. وأكد أن دعم الصناعات التكنولوجية يساهم في الحفاظ على الكفاءات الشابة والحد من هجرتها، كما يستقطب استثمارات أجنبية من أوروبا والولايات المتحدة.

وتناول ثلاثة أنواع من المناطق: المدن الاقتصادية الصناعية (مثل طرابلس) للتصدير، والمناطق المتخصصة بالصناعات التكنولوجية التي تستفيد من الكفاءات اللبنانية. وشدد على ضرورة بقاء الإشراف والرقابة بصلاحية وزارة الصناعة لضمان الالتزام بالمعايير.

وأسف لعدم اهتمام السياسات العامة بالصناعة تاريخياً، داعياً إلى إعادة تنظيم الإدارة العامة وهيكلة الدولة لتعزيز الفعالية والحوكمة، بما يواكب متطلبات الإصلاح والنهوض الاقتصادي.
