عيسى الخوري: التجمعات الصناعية خارج المناطق السكنية تخفض كلفة الإنتاج

شارك جو في جلسة عمل حول تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة وإصلاح التقاعد، ضمن مشروع "حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح" الذي نظمته و"المؤسسة للسلم الأهلي الدائم".



وشدد عيسى الخوري على أهمية إنشاء تجمعات صناعية (Clusters) خارج المناطق السكنية، لما فيه من خفض لكلفة الإنتاج والحد من المخاطر البيئية، وذلك بعد استكمال المسح الصناعي. وأكد أن دعم الصناعات التكنولوجية يساهم في الحفاظ على الكفاءات الشابة والحد من هجرتها، كما يستقطب استثمارات أجنبية من والولايات المتحدة.



وتناول ثلاثة أنواع من المناطق: المدن الاقتصادية الصناعية (مثل طرابلس) للتصدير، والمناطق المتخصصة بالصناعات التكنولوجية التي تستفيد من الكفاءات اللبنانية. وشدد على ضرورة بقاء الإشراف والرقابة بصلاحية لضمان الالتزام بالمعايير.



وأسف لعدم اهتمام السياسات العامة بالصناعة تاريخياً، داعياً إلى إعادة تنظيم وهيكلة الدولة لتعزيز الفعالية والحوكمة، بما يواكب متطلبات الإصلاح والنهوض الاقتصادي.



