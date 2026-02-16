تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تجمع العلماء المسلمين: المقاومة تمر بمرحلة صبر استراتيجي تمهيداً للمعركة الفاصلة

Lebanon 24
16-02-2026 | 10:08
A-
A+
تجمع العلماء المسلمين: المقاومة تمر بمرحلة صبر استراتيجي تمهيداً للمعركة الفاصلة
تجمع العلماء المسلمين: المقاومة تمر بمرحلة صبر استراتيجي تمهيداً للمعركة الفاصلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر "تجمع العلماء المسلمين" بياناً بذكرى اغتيال القادة الشهداء عباس الموسوي وراغب حرب وعماد مغنية، أشاد فيه بدورهم في تأسيس مقاومة "انطلقت من الصفر" وحققت الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، ثم الانتصار في حرب تموز 2006 بقيادة السيد حسن نصر الله.

وأشار البيان إلى أن معركة "طوفان الأقصى" أثبتت هشاشة العدو رغم الدعم الأميركي، مؤكداً أن اغتيال نصر الله وصفی الدين لم يهزم المقاومة التي أثبتت صمودها في "معركة أولي البأس". وأعلن التجمع أن المقاومة تخوض اليوم "معركة الصبر الاستراتيجي" تمهيداً لـ"المعركة الفاصلة" التي ستؤدي إلى زوال إسرائيل، خاصة مع استمرار انتهاكاتها لوقف إطلاق النار والقرار 1701.

واستنكر البيان اعتداءات إسرائيلية عدة: استهداف شاب في حانين أدى لاستشهاده، وغارة على طريق المصنع أوقعت أربعة شهداء، وإنذارات بهدم منازل في بيت لحم، وغارات على غزة، وتوغلاً في ريف القنيطرة السورية. ودعا التجمع الدولة اللبنانية إلى موقف حازم لوقف التصعيد، والدول الضامنة لاتفاق غزة لردع إسرائيل عن خروقاته، و"سلطة الأمر الواقع" في سوريا لحفظ أمن المواطنين، داعياً القوى الشعبية السورية لتشكيل مقاومة لردع الاعتداءات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تجمع العلماء المسلمين: الموازنة تفتقر لبنود إعادة الإعمار ونطالب بطرح الثقة بوزير الخارجية
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:43:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الألماني: الاتحاد الأوروبي يمر بمرحلة فاصلة
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:43:49 Lebanon 24 Lebanon 24
العلماء المسلمون: مواقف حزب الله تهدف لتجنيب لبنان الصدام الداخلي
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:43:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إنفلونزا الطيور تهدد العالم: 48 ساعة فاصلة للحد من الجائحة المحتملة!
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:43:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الإسرائيلي

السيد حسن

اللبنانية

إسرائيل

الشهداء

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-02-16
Lebanon24
11:21 | 2026-02-16
Lebanon24
11:16 | 2026-02-16
Lebanon24
11:00 | 2026-02-16
Lebanon24
11:00 | 2026-02-16
Lebanon24
10:57 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24