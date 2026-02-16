تجمع العلماء المسلمين: المقاومة تمر بمرحلة صبر استراتيجي تمهيداً للمعركة الفاصلة

أصدر "تجمع العلماء المسلمين" بياناً بذكرى اغتيال عباس الموسوي وراغب حرب وعماد مغنية، أشاد فيه بدورهم في تأسيس مقاومة "انطلقت من الصفر" وحققت الانسحاب عام 2000، ثم الانتصار في حرب تموز 2006 بقيادة نصر الله.



وأشار البيان إلى أن معركة "طوفان " أثبتت هشاشة العدو رغم الدعم الأميركي، مؤكداً أن اغتيال نصر الله وصفی الدين لم يهزم التي أثبتت صمودها في "معركة أولي البأس". وأعلن التجمع أن المقاومة تخوض اليوم "معركة الصبر الاستراتيجي" تمهيداً لـ"المعركة الفاصلة" التي ستؤدي إلى زوال ، خاصة مع استمرار انتهاكاتها لوقف إطلاق النار والقرار 1701.



واستنكر البيان اعتداءات إسرائيلية عدة: استهداف شاب في حانين أدى لاستشهاده، وغارة على طريق المصنع أوقعت أربعة ، وإنذارات بهدم منازل في بيت لحم، وغارات على غزة، وتوغلاً في ريف القنيطرة . ودعا التجمع إلى موقف حازم لوقف التصعيد، والدول الضامنة لاتفاق غزة لردع إسرائيل عن خروقاته، و"سلطة الأمر الواقع" في لحفظ أمن المواطنين، داعياً القوى الشعبية السورية لتشكيل مقاومة لردع الاعتداءات.



