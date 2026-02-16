تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تجمع الاطباء دعا البرلمان لإقرار مشروع حصانة الطبيب

Lebanon 24
16-02-2026 | 10:13
تجمع الاطباء دعا البرلمان لإقرار مشروع حصانة الطبيب
أشاد قطاع الاطباء المركزي في "تجمع الاطباء في لبنان"، بإقرار لجنة الصحة العامة والعمل و الشؤون الاجتماعية في مجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور بلال عبدالله ، لمشروع حصانة الطبيب".

و دعا التجمع،  في بيان، إلى "توسيع بنود هذا المشروع، ليشمل تأمين الحصانة والحماية الطبية و الصحية، لجميع العاملين في المؤسسات الصحية، من اطباء اسنان وصيادلة وممرضين ويرهم من الفئات العاملة في المجال الصحي، بحيث يكفل ويحفظ كرامتهم وحياتهم ، خلال ممارسة المهنة، و يساهم في الحد من التعديات عليهم  وردع المعتدين".
مواضيع ذات صلة
تجمع الاطباء دعا الى زيادة المعاش التقاعدي للطبيب
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الصحة استغربت قرار الكويت بشأن مستشفيات لبنانية وأكدت حصانة الطبيب
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة أطباء بيروت انتقدت اقرار مشروع الفجوة المالية
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمعا الأطباء والديمقراطي نوها بزيادة الضمان للمعاينات
lebanon 24
Lebanon24
16/02/2026 18:43:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة الصحة العامة

الشؤون الاجتماعية

بلال عبدالله

لجنة الصحة

بلال عبد

رئاسة ال

نائب ال

