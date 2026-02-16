تجمع الاطباء دعا البرلمان لإقرار مشروع حصانة الطبيب

أشاد قطاع الاطباء المركزي في "تجمع الاطباء في "، بإقرار والعمل و في مجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور ، لمشروع حصانة الطبيب".



و دعا التجمع، في بيان، إلى "توسيع بنود هذا المشروع، ليشمل تأمين الحصانة والحماية الطبية و الصحية، لجميع العاملين في المؤسسات الصحية، من اطباء اسنان وصيادلة وممرضين ويرهم من الفئات العاملة في المجال الصحي، بحيث يكفل ويحفظ كرامتهم وحياتهم ، خلال ممارسة المهنة، و يساهم في الحد من التعديات عليهم وردع المعتدين".



Advertisement