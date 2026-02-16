بري استقبل الرئيس الألماني: اللبنانيون لا يريدون الحرب ولن يقبلوا بالإحتلال الإسرائيلي

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس ألمانيا الإتحادية فرانك والتر شتاينماير والوفد المرافق، في حضور السفير الألماني لدى كورت جورج شتوكل وسفيرة لبنان لدى ألمانيا عبير علي والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان ، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الالمانية.



وشكر الرئيس للرئيس الألماني شتاينماير وألمانيا "دعمهما للبنان وخاصة الجيش وقوات اليونيفيل والمساهمة في الكثير من المشاريع الانمائية". وشدد رئيس المجلس على "ضرورة أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده لإلزام وقف إعتداءاتها وخرقها للقرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني من عام 2024، والذي إلتزمه لبنان منذ اللحظة الأولى بشكل كامل".



وأكد ابري "أن لبنان واللبنانيين لا يريدون الحرب ولن يقبلوا بالإحتلال لأرضهم ولا يمكن أيضا الرضوخ تحت وطأة الإنتهاكات والاعتداءات اليومية".



بدوره الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، أكد "إستمرار ألمانيا بدعمها للبنان في كافة المجالات وأنها دائما ستكون إلى جانبه رافضاَ الإحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية".



الرئيس وبعد اللقاء ولدى وداعه الرئيس الألماني عند مدخل المقر رد على أسئلة الإعلاميين بشكل مقتضب لا سيما في الشأن المتصل بالإنتخابات النيابية وإمكانية تعطيلها قائلا :" تعطيل الانتخابات ؟ ، هناك قانون نافذ والإنتخابات في موعدها وليس هناك تأجيل تقني ولا غير تقني.



ورداً على سؤال عن ما إذا كان سيلتقي ؟ .أجاب الرئيس بري : نحن دائما نلتقي.



وكانت قد اقيمت للرئيس الالماني شتاينماير لدى وصوله الى عين التينة مراسم استقبال رسمية حيث استقبله بري عند مدخل المقر مستعرضا حرس الشرف كما عزف له النشيدان اللبناني والالماني.



واستقبل الرئيس بري سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى أماني في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان ، الزيارة كانت أيضا مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



كما استقبل رئيس المجلس سفير اليابان في لبنان كنجي يوكوتا (Kenji Yokota) حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان واليابان.



كما بحث الرئيس بري آخر المستجدات وتطورات الأوضاع لاسيما الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وخرقها اليومي لبنود وقف اطلاق النار وذلك خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت .



