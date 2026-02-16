قائد الجيش عرض التطورات مع وفد أميركي

استقبل العماد ، في مكتبه – اليرزة، عضو السيناتور إيليسا سلوتكن مع وفد مرافق، في حضور السفير الأميركي ميشال ، وتناول البحث التطورات في ، إضافة إلى الأوضاع العامة في المنطقة.

Advertisement