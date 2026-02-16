بو صعب وكنعان وأبي رميا وعون زاروا الحريري وعرضوا الأوضاع العامة

زار نائَب رئيس مجلس النواب والنواب: ، سيمون أبي وآلان عون، ، في حضور نائبة رئيس " " بهية والمستشارين غطاس وهاني .



وأفاد لأبي رميا بأن "المجتمعين عرضوا الأوضاع العامة".

Advertisement