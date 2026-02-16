الجيش تسلم آليات حفر هبة من الاتحاد الأوروبي

أقيم في المستقل حفل تسلم آليات حفر مقدمة هبة من للجيش، وتم تسلم الهبة بحضور سفيرة الاتحاد ساندرا وممثل العماد نائب للتجهيز العميد الركن أمين القاع ، إضافة إلى عدد من الضباط.



وفي الختام، وجه القاعي كتاب شكر باسم قائد الجيش أكد فيه "تقديره للدعم المتواصل الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي إلى الجيش"، وسلمه إلى السفيرة دو وال.

