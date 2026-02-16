ارسلان: لا تنجرّوا خلف بعض المغرضين

كتب رئيس " اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة "إكس": "منطقياً، وبعيداً عن الحسابات الضيّقة في ، فإنّ أيّ شعبوية في موضوع الاستحقاق الانتخابي المقبل تُسهم في التمديد أو التأجيل أو العبث به، تُعدّ ضربة للعهد وللأمل الذي زُرع لدى اللبنانيين منذ انطلاقته.



فالرئيس ، والجهود التي يقوم بها بالتعاون مع ، لا يستأهلان الاستخفاف في هذا الأمر.إنّ قرار هيئة التشريع والاستشارات، التي هي أصلاً تتبع لوزارة العدل ووزيرها، والتي تُعدّ قراراتها غير مُلزمة، لا يجب أن يتحوّل إلى حجّة للحديث عن تأجيل الانتخابات.وكلّ من يتحدّث عن نيّة الدول في التأجيل ويسوّق لذلك، إنّما يلفّق أخباراً تخدم مصلحته الشخصية... فالدول المعنيّة بالملف اللبناني تدرك جيداً أنّ إجراء الانتخابات اليوم أو غداً أو بعد سنة لن يغيّر في المعادلات الداخلية.احترموا الاستحقاقات الدستورية ومواعيدها، ولا تنجرّوا خلف بعض المغرضين لأهداف شخصية".

