لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. لبنان يطلق أول "مكتب وطني للمساعدة التجارية"

Lebanon 24
16-02-2026 | 11:27
لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. لبنان يطلق أول مكتب وطني للمساعدة التجارية
لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. لبنان يطلق أول مكتب وطني للمساعدة التجارية photos 0
أطلق لبنان اليوم "المكتب الوطني للمساعدة التجارية"، وهو منصة متخصصة تُعد الأولى من نوعها، تهدف إلى تقديم دعم عملي ومباشر للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. تقود المبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وتمويل من حكومة كندا.

أقيم حفل الإطلاق في مقر الوزارة بحضور وزير الاقتصاد عامر البساط، والسفير الكندي غريغوري غاليغان، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، إضافة إلى ممثلين عن غرف التجارة والقطاع الخاص.

وأكد البساط أن المكتب جزء من مسار إصلاحي أوسع لتعزيز البيئة الحاضنة للأعمال، عبر الحد من تفاوت المعلومات وتعزيز الوضوح التنظيمي والتحول الرقمي. من جهته، شدد السفير الكندي على أن المبادرة تعكس جدية لبنان في تعزيز تنافسيته عالمياً. وأشارت أليكو إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، مساهمة بأكثر من 50% من الناتج المحلي، مما يستدعي توفير توجيه عملي لنموها.

يوفر المكتب خدمات استشارية فردية، وتدريبات تخصصية، وورش عمل، عبر نموذج هجين (رقمي وحضوري) من خلال مكاتب في غرف تجارة بيروت وطرابلس والبقاع، على أن تشمل التوسعة لاحقاً الجنوب. ويهدف إلى تمكين الشركات من تجاوز العوائق الهيكلية وتوسيع انتشارها إقليمياً ودولياً.
