خلال جلسة الحكومة.. ماذا قال قائد الجيش عن "حصر السلاح"؟

ذكرت معلومات صحفية، أنَّ عرض المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، وذلك خلال جلسة المنعقدة في .



وذكرت المعلومات أنَّ هيكل حدّد مهلة زمنية تتراوح بين 4 و 8 أشهر لمرحلة قابلة للتمديد.

وتشير المعلومات إلى أن هذه المهلة قد بدأت عملياً، مع المباشرة بحصر السلاح في المنطقة الممتدة بين شمال ونهر الأولي، موضحة أن تقرير الجيش الذي قدمه هيكل أمام الحكومة مرّ بسلاسة من دون اعتراضات تُذكر، فيما اقتصرت مداخلات الوزراء على بعض الاستفسارات.





وبحسب الأجواء، فإن قرار الحكومة لن يتضمّن مهلة زمنية رسمية للمرحلة الثانية، بل سيكتفي بالترحيب بما عرضه قائد الجيش.





