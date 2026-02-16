شحادة: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتحديث الإدارة العامة

شارك وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور في إطلاق مشروع "تمكين القطاعات بالذكاء الاصطناعي" الذي نظمته مؤسسة " للتنمية البشرية المستدامة"، بدعوة من النائب السابقة .



وأكد شحادة أن يمثل ركيزة أساسية لتطوير عمل ، عبر تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية والحد من الفساد، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المواطن. واستعرض مهام وزارته التي ترتكز على أربعة محاور: إعداد التشريعات الناظمة للتحول الرقمي، تمكين الأفراد ورعاية المواهب الشابة، خلق بيئة حاضنة للشركات الناشئة، وتأمين التمويل للمشاريع الرقمية.



وشدد على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات والشركات التكنولوجية الكبرى لنقل المعرفة وتطوير الكفاءات، إضافة إلى التعاون مع الوزارات لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، وفي مقدمها الهوية الرقمية الوطنية والمنظومة الرقمية الموحدة كحجر أساس لبناء دولة رقمية عصرية. واختُتم الحفل بتوزيع الشهادات على الخريجين في قطاعي الأعمال والهندسة.



