لبنان
شحادة: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتحديث الإدارة العامة
Lebanon 24
16-02-2026
|
12:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور
كمال شحادة
في إطلاق مشروع "تمكين القطاعات بالذكاء الاصطناعي" الذي نظمته مؤسسة "
الحريري
للتنمية البشرية المستدامة"، بدعوة من النائب السابقة
بهية الحريري
.
وأكد شحادة أن
الذكاء الاصطناعي
يمثل ركيزة أساسية لتطوير عمل
الإدارات العامة
، عبر تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية والحد من الفساد، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المواطن. واستعرض مهام وزارته التي ترتكز على أربعة محاور: إعداد التشريعات الناظمة للتحول الرقمي، تمكين الأفراد ورعاية المواهب الشابة، خلق بيئة حاضنة للشركات الناشئة، وتأمين التمويل للمشاريع الرقمية.
وشدد على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات والشركات التكنولوجية الكبرى لنقل المعرفة وتطوير الكفاءات، إضافة إلى التعاون مع الوزارات لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، وفي مقدمها الهوية الرقمية الوطنية والمنظومة الرقمية الموحدة كحجر أساس لبناء دولة رقمية عصرية. واختُتم الحفل بتوزيع الشهادات على الخريجين في قطاعي الأعمال والهندسة.
