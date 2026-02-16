عن الابنية المتصدّعة في طرابلس.. بيان لسلام هذه تفاصيله

صدر عن لرئيس ، البيان الآـي: "تنفيذا لتعليمات الرئيس سلام، تتواصل الإجراءات الميدانية والإدارية وفق الخطة المتكاملة الهادفة لحماية السلامة العامة وتأمين الاستجابة الاجتماعية والصحية والهندسية اللازمة، وتم حتى اليوم في 16 شباط إخلاء 21 مبنى متصدعا في طربلس، مغادرة 229 عائلة هذه المباني المتصدعة، تأمين مراكز إيواء موقتة لكل العائلات التي طالبت بذلك وعددها 64 عائلة، وبدء أعمال تدعيم 9 أبنية قابلة للتدعيم وفق التقارير الفنية.



كما تم ادراج واستفادة كل العائلات من برنامجي أمان لدى ، بما يضمن استمرارية الدعم الاجتماعي لهذه العائلات، وبرنامج التغطية الصحية لدى ، مع تاكيد كل الجهات المعنية المتابعة اليومية المستمرة لضمان التنفيذ السريع والدقيق لهذه المقررات".

