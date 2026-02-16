تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عن الابنية المتصدّعة في طرابلس.. بيان لسلام هذه تفاصيله

Lebanon 24
16-02-2026 | 12:47
صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام، البيان الآـي: "تنفيذا لتعليمات الرئيس سلام، تتواصل الإجراءات الميدانية والإدارية وفق الخطة المتكاملة الهادفة لحماية السلامة العامة وتأمين الاستجابة الاجتماعية والصحية والهندسية اللازمة، وتم حتى اليوم في 16 شباط إخلاء 21 مبنى متصدعا في طربلس، مغادرة 229 عائلة هذه المباني المتصدعة، تأمين مراكز إيواء موقتة لكل العائلات التي طالبت بذلك وعددها 64 عائلة، وبدء أعمال تدعيم 9 أبنية قابلة للتدعيم وفق التقارير الفنية.

كما تم ادراج واستفادة كل العائلات من برنامجي أمان لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، بما يضمن استمرارية الدعم الاجتماعي لهذه العائلات، وبرنامج التغطية الصحية لدى وزارة الصحة العامة، مع تاكيد كل الجهات المعنية المتابعة اليومية المستمرة لضمان التنفيذ السريع والدقيق لهذه المقررات".
وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الصحة العامة

رئيس مجلس الوزراء

الشؤون الاجتماعية

المكتب الإعلامي

مجلس الوزراء

وزارة الشؤون

وزارة الصحة

