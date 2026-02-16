وفد من "الوطني الحر" في جبيل تقدم من البلدية بمشروع تأهيل وترميم شارع في وسط المدينة

زار أمين سر مجلس مسؤول التواصل في " " سامر موسي ومنسقة في التيار القدوم بلدية بتكليف من جمعية "LNE" وتقدما بطلب موافقة مسبقة لتنفيذ مشروع ترميم وتأهيل شارع خلف سرايا جبيل.



وأشار بيان للتيار الى أن "الطلب أرفق بكامل الصور والخرائط التي تظهر الشارع قبل وبعد الترميم، بالاضافة إلى تعهد من الجمعية بتغطية كامل كلفة المشروع من مواردها الخاصة دون ترتيب اي أعباء مالية على البلدية والمالكين".

كذلك، أكدت الجمعية "جهوزيتها للإجابة عن أي استفسار، أو عقد اجتماع تنسيقي او إدخال أي تعديلات تراها البلدية مناسبة".