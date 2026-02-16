تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
ارسلان استقبل السيدة الاولى معزية باسمها وباسم رئيس الجمهورية
Lebanon 24
16-02-2026
|
12:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس "الحزب
الديمقراطي
اللبناني" الأمير طلال أرسلان وعقيلته الأميرة زينة، في خلدة، "عقيلة رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
السيدة الأولى نعمت عون، التي قدّمت واجب التعزية باسمها وباسم
الرئيس عون
بالمرحومة الأميرة نجوى مجيد أرسلان، في حضور الأميرة خولا مجيد أرسلان، الأمير مجيد أرسلان، الأميرة زينة أرسلان
جنبلاط
، الأميرة ريما أرسلان جنبلاط والسيدة هدى مروان صالحة"، بحسب بيان للحزب.
كما استقبل أرسلان والعائلة للغاية نفسها، سفيرة
لبنان
في
المملكة
المتحدة السيدة فرح
نبيه برّي
.
