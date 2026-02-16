تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ارسلان استقبل السيدة الاولى معزية باسمها وباسم رئيس الجمهورية

Lebanon 24
16-02-2026 | 12:59
A-
A+
ارسلان استقبل السيدة الاولى معزية باسمها وباسم رئيس الجمهورية
ارسلان استقبل السيدة الاولى معزية باسمها وباسم رئيس الجمهورية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" الأمير طلال أرسلان وعقيلته الأميرة زينة، في خلدة، "عقيلة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون السيدة الأولى نعمت عون، التي قدّمت واجب التعزية باسمها وباسم الرئيس عون بالمرحومة الأميرة نجوى مجيد أرسلان، في حضور الأميرة خولا مجيد أرسلان، الأمير مجيد أرسلان، الأميرة زينة أرسلان جنبلاط، الأميرة ريما أرسلان جنبلاط والسيدة هدى مروان صالحة"، بحسب بيان للحزب.

كما استقبل أرسلان والعائلة للغاية نفسها، سفيرة لبنان في المملكة المتحدة السيدة فرح نبيه برّي
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول الرئيس الالماني الى قصر بعبدا حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية والسيدة الاولى
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص زار السيّدة فيروز معزّياً: في صمتك نتعلّم الصبر
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص معزيًا السيدة فيروز: خسارة مؤلمة لعائلة قدّمت للبنان والعالم إرثًا فنيًا وإنسانيًا لا يُقدَّر
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تُؤكّد دعمها لأمن السعودية: نرفض الزجّ باسمنا في الأحداث الجارية في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الرئيس عون

الديمقراطي

جوزاف عون

نبيه برّي

الجمهوري

رئيس عون

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:27 | 2026-02-16
Lebanon24
16:55 | 2026-02-16
Lebanon24
16:46 | 2026-02-16
Lebanon24
16:15 | 2026-02-16
Lebanon24
16:08 | 2026-02-16
Lebanon24
16:05 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24