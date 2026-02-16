ارسلان استقبل السيدة الاولى معزية باسمها وباسم رئيس الجمهورية

استقبل رئيس "الحزب اللبناني" الأمير طلال أرسلان وعقيلته الأميرة زينة، في خلدة، "عقيلة رئيس الجمهورية السيدة الأولى نعمت عون، التي قدّمت واجب التعزية باسمها وباسم بالمرحومة الأميرة نجوى مجيد أرسلان، في حضور الأميرة خولا مجيد أرسلان، الأمير مجيد أرسلان، الأميرة زينة أرسلان ، الأميرة ريما أرسلان جنبلاط والسيدة هدى مروان صالحة"، بحسب بيان للحزب.



كما استقبل أرسلان والعائلة للغاية نفسها، سفيرة في المتحدة السيدة فرح .

