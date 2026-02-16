بلدية طرابلس تبحث آليات إخلاء المباني الآيلة للسقوط

شارك رئيس بلدية في سلسلة اجتماعات في سرايا طرابلس، خصصت للبحث في آلية الإخلاء الآمن للأبنية المهددة بالانهيار، واستكمال تجهيز مراكز الإيواء. كما عقد اجتماعاً تنسيقياً مع مخاتير المناطق لمتابعة الواقع الميداني، وشارك في اجتماع لوضع آلية لتعزيز سرعة الاستجابة ومعالجة الثغرات.



على صعيد آخر، التقى كريمة وفداً من برنامج الأغذية العالمي في البلدية، حيث جرى بحث برنامج المساعدات النقدية الطارئة المقدمة للعائلات المتضررة من أزمة المباني، وذلك بالتنسيق مع ، إضافة إلى مناقشة توسيع نطاق المستفيدين ليشمل أكبر عدد من الأسر المتضررة.



