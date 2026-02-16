تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بلدية طرابلس تبحث آليات إخلاء المباني الآيلة للسقوط

Lebanon 24
16-02-2026 | 13:19
بلدية طرابلس تبحث آليات إخلاء المباني الآيلة للسقوط
شارك رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة في سلسلة اجتماعات في سرايا طرابلس، خصصت للبحث في آلية الإخلاء الآمن للأبنية المهددة بالانهيار، واستكمال تجهيز مراكز الإيواء. كما عقد اجتماعاً تنسيقياً مع مخاتير المناطق لمتابعة الواقع الميداني، وشارك في اجتماع غرفة إدارة الكوارث لوضع آلية لتعزيز سرعة الاستجابة ومعالجة الثغرات.

على صعيد آخر، التقى كريمة وفداً من برنامج الأغذية العالمي في البلدية، حيث جرى بحث برنامج المساعدات النقدية الطارئة المقدمة للعائلات المتضررة من أزمة المباني، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة توسيع نطاق المستفيدين ليشمل أكبر عدد من الأسر المتضررة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24