المجلس العام الماروني هنأ ببداية الصوم عند المسيحيين وحلول رمضان

Lebanon 24
16-02-2026 | 13:52
المجلس العام الماروني هنأ ببداية الصوم عند المسيحيين وحلول رمضان
هنأ المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى في بيان، " جميع اللبنانيين مع بداية الصوم الكبير لدى المسيحيين، وعشيّة حلول شهر رمضان المبارك لدى المسلمين، وقال: "في هذه الأيام المباركة نجتمع بالصوم والصلاة، كل بحسب تقليده، ولكن بروح واحدة من الإيمان والرجاء".

واعتبر أن "تزامن هاتين المناسبتين الروحيتين يشكل دعوة صادقة لأن نكون معا في مسيرة الصوم، متّحدين في التوبة والتأمل والتضامن، سائلين الله أن يتقبل من اللبنانيين صيامهم وصلواتهم، وأن يجعل هذه الأيام محطة تجديد للنفوس وتعزيزا لقيم المحبة والتلاقي والرحمة".

وختم: "في ظلّ ما يمر به وطننا من تحديات، نتضرع إلى الله أن يعيد هذه المناسبات على لبنان بالسلام والاستقرار، وأن يبارك شعبه، ويثبت وحدته، ويصون عيشه المشترك... كل عام وأنتم بخير، فليبق لبنان وطن الرسالة والنور، ورمزا للوحدة بين جميع أبنائه".
مع بداية رمضان والصوم الكبير.. حملة رقابية موسعة
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس النسائي اللبناني هنأ بحلول العام الجديد واكد دور النساء في بناء السلام والاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد المجلس الماروني هنأ البطريرك الراعي والسفير البابوي بعيد الميلاد
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس العام الماروني: لتحرك فوري وحاسم يضع حدا للكوارث المتنقلة
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:11:27 Lebanon 24 Lebanon 24

