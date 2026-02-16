المجلس العام الماروني هنأ ببداية الصوم عند المسيحيين وحلول رمضان

هنأ برئاسة المهندس ميشال متى في بيان، " جميع اللبنانيين مع بداية الصوم الكبير لدى ، وعشيّة حلول شهر المبارك لدى ، وقال: "في هذه الأيام المباركة نجتمع بالصوم والصلاة، كل بحسب تقليده، ولكن بروح واحدة من الإيمان والرجاء".



واعتبر أن "تزامن هاتين المناسبتين الروحيتين يشكل دعوة صادقة لأن نكون معا في مسيرة الصوم، متّحدين في التوبة والتأمل والتضامن، سائلين الله أن يتقبل من اللبنانيين صيامهم وصلواتهم، وأن يجعل هذه الأيام محطة تجديد للنفوس وتعزيزا لقيم المحبة والتلاقي والرحمة".



وختم: "في ظلّ ما يمر به وطننا من تحديات، نتضرع إلى الله أن يعيد هذه المناسبات على بالسلام والاستقرار، وأن يبارك شعبه، ويثبت وحدته، ويصون عيشه المشترك... كل عام وأنتم بخير، فليبق لبنان وطن الرسالة والنور، ورمزا للوحدة بين جميع أبنائه".

Advertisement