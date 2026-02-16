تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مخفر رشميا يوقف أربعة أشخاص بجرم تأليف عصابة سرقة كابلات كهربائيّة

Lebanon 24
16-02-2026 | 14:45
مخفر رشميا يوقف أربعة أشخاص بجرم تأليف عصابة سرقة كابلات كهربائيّة
مخفر رشميا يوقف أربعة أشخاص بجرم تأليف عصابة سرقة كابلات كهربائيّة photos 0
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها وتوقيف مرتكبيها، وبعد ورود عدّة شكاوى إلى مخفر رشميا التّابع لفصيلة عاليه في وحدة الدّرك الإقليمي، حول حصول عمليّات سرقة كابلات كهربائيّة نحاسيّة ضمن البلدة، على الفور، وبنتيجة المتابعة الحثيثة، دهمت قوّة من الفصيلة المذكورة منازل عدد من الأشخاص من التابعيّة السّوريّة، وأوقفت كلًّا من:
ج. ض. (مواليد عام 1995)

أ. ع. (مواليد عام 1996)

م. ع. (مواليد عام 1999)

ح. إ. (مواليد عام 2008)

بالتّحقيق معهم، تبيّن أن الأوّل والثّاني أقدما على تنفيذ عدّة عمليّات سرقة كابلات كهربائيّة نحاسيّة وبيعها، وقد اعترفا بما نُسب إليهما".

جرى توقيف الأشخاص الأربعة بجرم دخول البلاد خلسة، والأوّل والثّاني بجرم سرقة كابلات نحاسيّة أيضًا، وأجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأُودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
