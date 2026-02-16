تحركات "مُحتملة" في الشارع

قال مصدر اقتصاديّ لـ" " إنّ الحديث عن إقرار الحكومة زيادة سعر صفيحة البنزين 300 ألف ، هو أمر "غير سهل أبداً" وقد يؤدي إلى تحركات في الشارع.



وذكر المصدر أن تبعات هذا القرار سوف تدرس فوراً، خصوصاً أنه سبق أن كانت هناك زيادات أُقرّت لكنه تم إبطالها، وهذا السيناريو قد يتكرّر.