لبنان

ماذا يحدث في ملف "بدلات الإيواء"؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-02-2026 | 14:54
ماذا يحدث في ملف بدلات الإيواء؟
ماذا يحدث في ملف بدلات الإيواء؟ photos 0
بعد مباشرة "حزب الله" بدفع بدلات الإيواء لمدّة 3 أشهر للأهالي الجنوبيين الذين اضطروا إلى استئجار منازل خارج بلداتهم، برزت حالة امتعاض لدى شريحة من المتضرّرين الذين يعيشون ظروف النزوح نفسها لكن من دون بدل إيجار.

وبحسب ما علم "لبنان24"، فإن عدداً من العائلات لجأت إلى الإقامة في منازل قدّمها أقارب أو أصدقاء بصورة مؤقتة، ما حرمها من الاستفادة من بدل الإيواء باعتبار أنها لا تدفع إيجاراً. وترى هذه الفئة أنّ المبلغ كان يمكن أن يشكّل مساعدة أساسية في تغطية نفقات المعيشة المتزايدة، ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان.

ويقول مواطنون إن أعباء النزوح لا تقتصر على بدل السكن، بل تشمل كلفة الطعام والنقل والكهرباء والاحتياجات اليومية، معتبرين أنّ استثناءهم من الدعم يفاقم الضغوط المالية التي يواجهونها منذ أشهر.

في المقابل، يشير عدد من الأهالي إلى وجود شكاوى متداولة عن قيام بعض "الروابط" والجهات المحلية التابعة للحزب بـ"تسهيل" حصول أشخاص على بدل الإيواء رغم عدم انطباق الشروط عليهم، ما زاد من شعور الغبن لدى المتضرّرين الفعليين.
 
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مؤشرات الى ازمة مالية في "حزب الله" بعد تقسيط بدلات الإيواء وتوجيهات لضبط سلوك الجمهور
نقابة المطاعم والمقاهي: لاعتماد تسمية "القهوة اللبنانية" بدلاً من "التركيّة"
ماذا يحدث عند تناول الحديد و"فيتامين سي" معا؟
مرقص: مجلس الوزراء قرر زيادة الـ"TVA" لتصبح 12% بدلاً من 11%
"خاص لبنان24"

