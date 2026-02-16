6 رواتب إضافية للموظفين ورفع الـTVA.. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة

أقرَّ في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء الذين غاب منهم وزير الاشغال العامة والنقل، معظم بنود جدول أعماله، ومنها إعطاء الموظفين بكافة اسلاكهم والمتعاقدين 6 رواتب إضافية، مع كامل متمماتها للعسكريين. كما عيّن أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء ، والقاضي وسيم أبو سعد رئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة.

واستمع المجلس الى عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح الذي سبق للحكومة ان اقرّته.



رئيس الجمهورية أمِل في مستهل الجلسة ان نستمد من معاني الصوم المبارك لدى الطوائف المسيحية والإسلامية، "التعالي عن الانانيات وتغليب المصلحة العامة وتعزيز روح المسؤولية والتكافل بين أبناء الوطن الواحد. وهذا التلاقي الروحي هو مناسبة لنا في موقع المسؤولية لنستمد من معانيه قوة إضافية للعمل بإخلاص وتجرد وتحصين وحدتنا الوطنية وترسيخ قيم العدالة والتضامن بما يليق بتضحيات اللبنانيين وتطلعاتهم الى قيام دولة عادلة وقادرة".



ولفت الرئيس عون الى الجهود التي تبذل لتلبية حاجات الطرابلسيين لمواجهة الماساة التي اصابتهم، كاشفاً عن ارسال مملكة البحرين 50 وحدة سكنية، وعن اتصالات تجرى مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة للحصول على مساعدات، شاكراً الذين تبرعوا لاهالي طرابلس.



الرئيس سلام أكد من جهته انه ربط زيارته الى الجنوب بإقرار قرض البنك الدولي في المجلس النيابي كي لا تكون الزيارة مجرد وعود، وأكد أنه لمس شوق المواطنين في كافة المدن والقرى التي زارها، لرجوع الدولة اليهم لا سَّيما وأنها أتت بمشاريع ملموسة تثبّتهم في أرضهم.



وكشف انه سيزور مدينة طرابلس مع بدء ترميم الأبنية المتصدعة، وقال:"بنتيجة ما إتخذناه من تدابير وقرارات، ما من أحد من المواطنين بقي في الشارع، بل تم تأمين أمكنة إيواء مؤقتة للجميع، على الفور".



وقبيل انعقاد الجلسة التقى الرئيس عون بالرئيس سلام ، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمال الجلسة.



الوزير مرقص



وخلال انعقاد الجلسة، خرج وزير الاعلام بول مرقص ليوضح للصحافيين ما يجري تداوله في الاعلام حول موضوع زيادة الرواتب، وقال: "خرجت من الجلسة لأوضح موضوع الإيرادات التي ارتأت الحكومة توفيرها مقابل زيادة رواتب الموظفين، رداً على الاخبار غير الدقيقة التي تصدر عن وسائل الاعلام.



توضيحاً ومنعاً لأي التباس، أؤكد عن مجلس الوزراء، انه في مقرراته الأخيرة كان اكد على موضوعات تتعلق بتحسين الجباية. هذه المرة ايضاً، عندما جرى بحث كلفة التعويض الشهري الذي سيعطى على أساس 6 اضعاف، ابتداء من الأول من آذار، وجدنا ان هذه الكلفة ستقارب 800 مليون دولار. ومن اجل سد هذه الكلفة بطريقة مدروسة، اكد على قراراته السابقة لناحية التدقيق بأموال الدعم، وجباية 17 % من صيرفة، تحسين الجباية، النظر بالاملاك البحرية والنهرية، متابعة تنفيذ أوامر التحصيل، وتشديد الرقابة على المعابر.هذه من الوسائل التي ستدخل إيرادات. وفي الوقت عينه قرر مجلس الوزراء، إعطاء الموظفين بكافة اسلاكهم والمتعاقدين، 6 رواتب إضافية، مع كامل متمماتها للعسكريين، على أساس القيمة التي كانت مقررة في العام 2019، على ان تؤمن الواردات على الشكل التالي:



- زيادة 300 ألف على صفيحة البنزين، وإلغاء الرسم المحتسب سابقا على مادة المازوت.



- تصحيح قيمة الرسم الذي كانت تستوفيه الخزينة على المستوعبات، بحيث يصبح الرسم المصحح ويعاد الى ما كان عليه، أي ما يوازي 50 دولار على المستوعب بحجم 20 قدماً، و80 دولار تقريبا على المستوعب بحجم 40 قدما.



- زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة بحيث تصبح 12 % بدلا من 11 %.



وتلافياً لحدوث أي خلل اقتصادي او نقدي، تقرر ان تدفع هذه الرواتب الإضافية، بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وقانون فتح الاعتمادات الاضافية اللازمة، مع التأكيد على ان هذه الزيادة تقدر قيمتها تكراراً بحوالي 800 مليون دولار أميركي، وسيدرس مجلس الوزراء لاحقا الكلفة الناتجة عن زيادة رواتب العاملين في الخدمة والمتقاعدين منهم، الى مستوى 50 % كي تعاد قيمة الرواتب التي كانوا يتقاضونها سابقا قبل الازمة الاقتصادية، وذلك بمهلة أقصاها نهاية شهر آذار المقبل. وطلبنا من الوزارات المختصة والإدارات والأجهزة الأمنية والعسكرية تنفيذ جباية الإيرادات التي ذكرتها. واستثني مما تقدم المؤسسات العامة الاستثمارية، كـ"أوجيرو" وغيرها.



المقررات



وبعد انتهاء الجلسة، تلا الوزير مرقص المقررات، وقال: "عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في القصر برئاسة فخامة الرئيس وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء، بغياب وزير الاشغال العامة والنقل.



في بداية الجلسة، طلب فخامة الرئيس من الوزراء الوقوف دقيقة صمت على انفس الضحايا الذين قضوا جراء انهيار الأبنية السكنية في طرابلس. ثم هنّأ فخامته بحلول زمن الصوم المبارك لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، وهو الزمن الروحي الذي يحمل معه معاني التوبة والتجدد والتضمن مع المتالمين والمحتاجين، ويقع ايضاً قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك الذي يحمل ايضاً قيم الصبر والرحمة ومجاهدة النفس وفعل الخير، واعتبر ان هذا التزامن ليس مجرد مصادفة زمنية، بل رسالة عميقة عن جوهر لبنان وهويته القائمة على العيش المشترك واحترام التنوع، وقال: "ما يمكن ان نستمده من هذين الصومين المباركين، هو التعالي عن الانانيات وتغليب المصلحة العامة وتعزيز روح المسؤولية والتكافل بين أبناء الوطن الواحد. وهذا التلاقي الروحي هو مناسبة لنا في موقع المسؤولية لنستمد من معانيه قوة إضافية للعمل بإخلاص وتجرد وتحصين وحدتنا الوطنية وترسيخ قيم العدالة والتضامن بما يليق بتضحيات اللبنانيين وتطلعاتهم الى قيام دولة عادلة وقادرة، وآمل ان يكون حلول هذا الزمن المبارك نهاية آلامنا ومعاناة اللبنانيين على كافة الأراضي اللبنانية".

ووضع فخامة الرئيس المجلس في أجواء اللقاء الذي جمعه اليوم بالرئيس الألماني الذي اكد استمرار الدعم للجيش اللبناني، ولعب بلاده دوراً فاعلاً بعد انتهاء عمل قوات "اليونيفيل"، وشدد فخامته على انه طلب من الرئيس الألماني التدخل لدى الإسرائيليين لتطبيق بنود الاتفاق الذي تم التوصل اليه في العام 2024، خصوصاً وان المانيا ساهمت بفاعلية في إنجاح مفاوضات تبادل الاسرى في العام 2006.



ثم تحدث فخامة الرئيس عن واقع مدينة طرابلس وما تعاني منه والجهود التي تبذل لتلبية حاجات الطرابلسيين، وابلغ المجلس بإرسال مملكة البحرين 50 وحدة سكنية مجهزة بألواح الطاقة الشمسية، واجراء اتصالات فاعلة مع المملكة العربية وقطر والامارات والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والاتحاد الأوروبي وكل الدول الصديقة والشقيقة بهدف الحصول على مساعدات قدر المستطاع. كما طالب بالتشدد بالمعايير المتّبعة لانشاء الأبنية، خصوصاً وان معظم الأبنية التي تم انشاؤها سابقاً تفتقر للكميات اللازمة من الحديد والاسمنت والمكونات الأخرى اللازمة للقدرة على الصمود، شاكراً كل الذين تبرعوتا لمساعدة اهل طرابلس في ما اصابهم.



ولفت فخامة الرئيس الى قرار سابق لمجلس الوزراء حول التمديد لشركات البحص المخزن، وطلب هذه الشركات التمديد حتى نهاية شهر أيار المقبل، وفقاً للآلية عينها التي تم اعتمادها في السابق، وذلك نظراً الى عدم القدرة على تصريف الكميات المخزنة حالياً خلال المهلة المحددة. وقد اجيب الى طلبه من مجلس الوزراء لغاية نهاية أيار 2026.



ثم تحدث دولة الرئيس سلام، وقال: "انها الجلسة الأولى بعد الزيارة التي قمت بها الى الجنوب، وبعد الكارثة التي حصلت في طرابلس مع إنهيار بناية وسقوط عدد من الضحايا والجرحى. واشدد في المناسبة على انني رغبت بربط أي زيارة لي الى الجنوب بإقرار قرض البنك الدولي في المجلس النيابي، كي لا تكون الزيارة مجرد وعود بل لمباشرة عدد من المشاريع المحددة تتعلق بالبنية التحتية وغيرها. وأريد ان أؤكد كم لمست شوق المواطنين في المدن والقرى كافة التي زرتها، لرجوع الدولة اليهم لا سَّيما وأنها أتت بمشاريع ملموسة تثبّتهم في أرضهم".



وقال دولة الرئيس: "إن الشعار الذي شددت عليه في كافة محطات هذه الزيارة، قائم على اننا في كل مرة نتكلم عن بسط سلطة الدولة وسيادتها، لا نقصد إنتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية فحسب، بل وأيضاً عودة المؤسسات وإعادة الإعمار سواء للمدارس او المستشفيات او قطاع الاتصالات او الطرق وما الى ذلك".



أضاف دولة الرئيس: "اريد ان اشدد على ان هذه الزيارة ليست موسمية، بل ان الدولة حضرت الى الجنوب كي تبقى، وتحديدا من خلال هذه المشاريع. وقد بدأت المتابعة الأسبوعية لكل ما اعلنّا عنه، كي ابقى على إطلاع اين اصبح كل مشروع من المشاريع المعلنة، وما هي مراحل التنفيذ التي تم تحقيقها. ومن المؤسف، اننا، وفي طريق العودة، تبلغنا نبأ إنهيار المبنى في طرابلس، وتهجم البعض على الحكومة وحاول تحميلها مسؤولية ما حصل، وصولا الى المناداة بطرح الثقة بها في اليوم التالي. الحمد لله اننا نحظى بثقة المواطنين وقد تحركنا على الفور عندما تبلغنا نبأ الكارثة، سواء في الليلة عينها او في اليوم التالي، واتخذنا قرارات فورية، خصوصاً لجهة إخلاء كل الأبنية التي تشكل خطرا على المواطنين، بصورة تدريجية لا تتجاوز الشهر، وقد بلغ عددها نحو 20 بناية من اصل 114، وكذلك البدء الفوري بتدعيم ما يمكن تدعيمه، وهدم ما يجب هدمه".



وتابع دولة الرئيس: "لقد حددت موعدا للذهاب الى طرابلس، مع بدء التدعيم. وبنتيجة ما إتخذناه من تدابير وقرارات، ما من أحد من المواطنين بقي في الشارع، بل تم تأمين أمكنة إيواء مؤقتة للجميع، على الفور. كما بدأت هيئة الإغاثة بإعطاء بدل إيواء للذين لا يريدون الذهاب الى المدرسة الفندقية او غيرها من الأمكنة المحددة. ولقد واكبتنا وزيرة الشؤون الاجتماعية ببرنامج "أمان"، ووزير الصحة بتأمين التغطية لمن تم اخلاؤهم، ولاحظنا ان هناك مسائل في البنى التحتية، من مياه ومجارير تهدد منطقة بأسرها، فقمنا بتكليف مجلس الإنماء والإعمار معالجة الموضوع. وهناك تقرير يومي يصدر عن وحدة إدارة الكوارث في مجلس الوزراء يتناول كل نقطة من النقاط السبع التي أعلنتها يوم الاثنين الماضي، تلخص مجالات التقدم فيها وما تم تحقيقه".



ثم استعرض مجلس الوزراء بنود جدول اعماله المؤلف من 30 بندا، وقرر ما يأتي:



- اخذ بعرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، انفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5 آب 2025، والقرارات ذات الصلة.



- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية، والمتقاعدين الذين يستفيدون من التقاعد او من معاش تقاعدي. والمقصود المنحة الدورية.



- كما استعرض معالي وزير الداخلية طلب الاستشارة التي تقدم بها الى هيئة التشريع والاستشارات، ونتيجة هذا الطلب والاستشارة التي اتته من الهيئة. واكد دولة رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد انه يعود لمجلس النواب ان يقرر مصير الدائرة 16، كما اعلن فخامة الرئيس ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها.



وفي موضوع التعيينات، تم تعيين أعضاء جدد لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وهم: واصف حنيني، نسيب نصر، جويل الشكر، علا بلوز، علي برو وسامر الحسينة، كما تم تعيين القاضي وسيم أبو سعد رئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة.



اما بالنسبة الى المقررات التي كنت قد ذكرتها خلال استمرار اعمال الجلسة، يمكن لوزيري المال والاقتصاد الإجابة على أي تساؤلات واستيضاحات. وفي ما خص موضوع الجامعة اللنبانية، اخذ المجلس علماً بالتقدم الذي تم احرازه في الدراسة التي كُلّفت بها معالي وزيرة التربية بها، لا سيما في مسألة التفرّغ بحسب توافر العقود والتأكد من حاجات الكليات ونصاب السنتين الأخيرتين، وتقرر التفرّغ على 4 دفعات وفق معايير: الاقدمية، الحاجات، الكفاءة ومقتضيات الانصاف، على ان يتم اعتماد المبلغ المرصود اعتباراً من 1 أيلول 2024. اما بالنسبة الى جدول الأسماء، فسترفعه معالي الوزيرة الى مجلس الوزراء في الجلسات القريبة المقبلة.



حوار



ثم دار بين وزير الاعلام والصحافيين الحوار التالي:



سئل: صدرت بعض ردود الفعل السلبية على موضوع الزيادات التي تم إقرارها، خصوصاً لجهة زيادة الضرائب والنسبة على القيمة المضافة، وعدم الثقة بالقدرة على الجباية.



أجاب: كنت قد خرجت من الجلسة خصيصاً لشرح هذا الموضوع، على الرغم من انني ابديت موقفي بشكل شخضي داخلها، وسأفرّق بين هذا الموقف وإعلان مقررات الجلسة، ولكن هناك دقة وتحديد لمضمون القرار وقد اذعته بشكل دقيق، واذا كان هناك اي استيضاح يجب توجيهه الى الوزراء المعنيين.



سئل: في ما خص المهلة المحددة لحصر السلاح، هل هي مطاطة ام فعلية ومحصورة بين 4 و8 اشهر، وهل هناك احتواء او حصر؟



أجاب: في حال توافر العوامل المساعدة، هناك فترة زمنية تبلغ 4 اشهر قابلة للتمديد، تبعاً للامكانات المتوافرة، واستمرار الاعتداءات والعوائق الميدانية. وقد بدأت هذه الفترة بالفعل.



سئل: أي من قرارات الحكومة بالنسبة الى الرواتب والضرائب بحاجة الى مجلس نواب ليصبح نافذاً؟



أجاب: سبق وقرأت القرار وسيتم توزيعه عليكم.



سئل: هناك لغط حول ضم الرواتب الستة الى صلب الراتب او أساسه.



أجاب: هذه الرواتب إضافية، ولا تدخل في تعويض نهاية الخدمة.



وكان شارك في الجلسة المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، ومديرة الصرفيات رانيا دياب، ومستشارة وزير المال زينة قاسم، والمدير السابق للواردات والـTVA لؤي الحاج شحادة، ونائب حاكم مصرف لبنان وجدي بو نصار.

