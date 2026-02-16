تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كرامي تتخذ إجراءً موقتا في ثانوية الحدادين

Lebanon 24
16-02-2026 | 15:17
A-
A+
كرامي تتخذ إجراءً موقتا في ثانوية الحدادين
كرامي تتخذ إجراءً موقتا في ثانوية الحدادين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان ، أن "الوزيرة الدكتورة ريما كرامي ، أوقفت التدريس في ثانوية الحدادين للبنات في طرابلس ابتداء من صباح غد الثلاثاء ، وذلك لتمكين الفرق المختصة من اجراء اعمال الصيانة الضرورية و تركيب حمامات موقتة بديلة ، وذلك حرصا على سلامة التلميذات والهيئة التعليمية والإدارية . بعد ان قام فريق هندسي من الوزارة بالكشف على مبنى الثانوية و تأكد من سلامته الانشائية وتحديد العيوب الموجودة فيه و اقفال الاماكن المتضررة و التي قد تشكل خطرا على السلامة، وقد اتى التقرير ليؤكد خلو البناء من اي عيوب انشائية و تم اقفال الاقسام المتضررة حفاظا على السلامة العامة تاكيدا على قرار الوزيرة السابق بهذا الخصوص.

و بعد تأمين حمامات و تركيبها ستعاود الثانوية عملها و استقبال الطلاب في شكل طبيعي ، علما ان اعمال الاصلاحات ستبداء باسرع وقت ممكن و ستتم بطريقة لا تعرقل العمل في الثانوية.

وكما ستتابع الوزيرة ملف ترميم و صيانة مدارس طرابلس والتنسيق مع البلدية في عملية التأكد من عدم وجود اي خطر على المباني المدرسية من اي مبان مجاورة. 

وكانت الوزيرة كرامي تتابع اوضاع المؤسسات التربوية في المدينة ومنطقتها ، خصوصا في ظل وجود حاجة ماسة لبعضها إلى الترميم الدوري وحماية المباني المدرسية من اي اخطار . وقد أوفدت اليوم فريقا هندسيا لاعادة التاكد من صحة المبنى ميدانيا ، وتسلمت تقريرا بضرورة معالجة الحمامات ووقف تسرب المياه إلى زاوية المبنى الذي لا تزال قواعده وبنيته سليمة . 

وقد افاد التقرير الهندسي الميداني ، أنه فور تركيب الحمامات الموقتة يمكن للثانوية ان تعاود التدريس ، فيما تعمل ورشة نفض الحمامات على تنفيذ الورشة بصورة سليمة من دون التأثير على سير عملية التدريس".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كرامي تجتمع مع مديري مدارس حاصبيا في ثانوية شبعا الرسمية
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ريما كرامي تتعاون مع اليونيسف لدعم المدارس والثانويات في المناطق المتضررة
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هل قدّم "حزب الله" ضمانات بعدم اتخاذ أي إجراء في حال تعرّضت إيران لهجوم؟
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب ينصّب نفسه حاكما موقتا لفنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
17/02/2026 01:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

الهيئة التعليمية

المكتب الإعلامي

مكتب الإعلام

هيئة التعليم

الوزيرة

التربوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:27 | 2026-02-16
Lebanon24
16:55 | 2026-02-16
Lebanon24
16:46 | 2026-02-16
Lebanon24
16:15 | 2026-02-16
Lebanon24
16:08 | 2026-02-16
Lebanon24
16:05 | 2026-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24