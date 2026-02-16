كرامي تتخذ إجراءً موقتا في ثانوية الحدادين

أعلن في في بيان ، أن " الدكتورة ريما كرامي ، أوقفت التدريس في ثانوية الحدادين للبنات في ابتداء من صباح غد الثلاثاء ، وذلك لتمكين الفرق المختصة من اجراء اعمال الصيانة الضرورية و تركيب حمامات موقتة بديلة ، وذلك حرصا على سلامة التلميذات والهيئة التعليمية والإدارية . بعد ان قام فريق هندسي من الوزارة بالكشف على مبنى الثانوية و تأكد من سلامته الانشائية وتحديد العيوب الموجودة فيه و اقفال الاماكن المتضررة و التي قد تشكل خطرا على السلامة، وقد اتى التقرير ليؤكد خلو البناء من اي عيوب انشائية و تم اقفال الاقسام المتضررة حفاظا على السلامة العامة تاكيدا على قرار الوزيرة السابق بهذا الخصوص.



و بعد تأمين حمامات و تركيبها ستعاود الثانوية عملها و استقبال الطلاب في شكل طبيعي ، علما ان اعمال الاصلاحات ستبداء باسرع وقت ممكن و ستتم بطريقة لا تعرقل العمل في الثانوية.



وكما ستتابع الوزيرة ملف ترميم و صيانة مدارس طرابلس والتنسيق مع البلدية في عملية التأكد من عدم وجود اي خطر على المباني المدرسية من اي مبان مجاورة.



وكانت الوزيرة كرامي تتابع اوضاع المؤسسات التربوية في المدينة ومنطقتها ، خصوصا في ظل وجود حاجة ماسة لبعضها إلى الترميم الدوري وحماية المباني المدرسية من اي اخطار . وقد أوفدت اليوم فريقا هندسيا لاعادة التاكد من صحة المبنى ميدانيا ، وتسلمت تقريرا بضرورة معالجة الحمامات ووقف تسرب المياه إلى زاوية المبنى الذي لا تزال قواعده وبنيته سليمة .



وقد افاد التقرير الهندسي الميداني ، أنه فور تركيب الحمامات الموقتة يمكن للثانوية ان تعاود التدريس ، فيما تعمل ورشة نفض الحمامات على تنفيذ الورشة بصورة سليمة من دون التأثير على سير عملية التدريس".

